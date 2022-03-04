الوكالة الوطنية للتشغيل minha.anem.dz التسجيل في منحة البطالة 2022 الجزائر

يزداد البحث بشكل متواصل عن طريقة التسجيل في منحة البطالة minha.anem.dz بالجزائر، تلك التي أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن بدء التسجيل فيها من بداية الخامس والعشرون من شهر فبراير الماضي، ولذلك فسوف نوضح لكم خطوات التسجيل في منحة البطالة 2022، وشروط القبول، بالإضافة إلى الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على منحة البطالة 2022 في الجزائر.

خطوات التسجيل في منحة البطالة 2022 الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر

أوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل والمختصة بمنحة البطالة في الجزائر خطوات التسجيل للحصول على تلك المنحة وهي ما تمثلت في:

أولاً الدخول على منصة منحة البطالة الإلكترونية.

الإطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بعملية التسجيل.

الضغط على زر التسجيل.

سجيل المعلومات والبيانات المطلوبة أمامك.

المعلومات المطلوبة: رقم بطاقة التعريف، رقم بطاقة طالب العمل.

يقوم الموقع بالتأكيد من صحة المعلومات المقدمة، وفي حالة رفض الطلب سوف تظهر لك عبارة “ليس لديكم الحق في الاستفادة من منحة البطالة”

في حالة قبول الطلب سوف تنتقل للمرحلة التالية.

الخطوة التالية يتم فيها تسجيل الاسم واللقب ورقم الحساب البريدي الخاص بالمتقدم.

يتم تحديد موعد المقابلة في الخطوة التالية مع أحد مستشاري الوكالة الموجود في المدينة التابع لها المتقدم.

ويتم طباعة الطلب والتعهد والاحتفاظ بنسخة منه ليتم تقديمها أثناء المقابلة الشخصية.

شروط الحصول على منحة البطالة 2022 الجزائر

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 19 عام، وألا يزيد عن 40 عام. يشترط أن يكون لدي المتقدم حساب بريدي مفعل. عدم الانتفاع من أي منحة حكومية سابقة. من ضمن الشروط الموضوعة هو عدم الحصول على إعانات من الصندوق الوطني للمتقاعدين. يشترط ألا يكون لدى المتقدم رابت شهري ثابت. تقديم ما يثبت حالة الخدمة الوطنية للمتقدم على طلب المنحة. عدم رفض اكثر من عرضين عمل التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل. المنحة مقدمة للمواطنين الجزائريين.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بمنحة البطالة المقدمة من الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر، أتمنا أن نكون قد أفدناكم وفي أنتظار تعليقاتكم التي نرحب بها دائما.