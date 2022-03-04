اشتراك بي ان سبورت السعودية وطريقة تجديده

تسائل العديد م العملاء والمشتركين حول طريقة تجديد اشتراك بي ان سبورت وما هي الباقات التي تقدمها تلك القنوات التي تعد من أشهر القنوات الرياضية في المملكة العربية السعودية في جميع أنحاء الوطن العربي، تابعوا المقال لتعرفوا كيفية الاستمتاع بتك الباقات وتردد تلك القنوات.

اشتراك بي ان سبورت

تردد القناة والباقات التي تقدمها:

توجد القناة على أكثر من قمر فضائي إذا كنت تستخدم قمر نايل سات فيمكنك ضبط جهازك على البيانات الآتية.

التردد: 11084.

معامل الترميز:27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: افقي h

أما أن كنت تستخدم قمر عرب سات فمن الممكن أن تضبط جهازك على البيانات الآتية:

التردد: 12379

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

تقدم قنوات بي ان سبورت مجموعة من الباقات منها

يوجد الباقة الرياضي والتي توفر لك جميع القنوات الرياضية ويمكنك الحصول عليها مقابل مبلغ 380 ريال على مدار ستة أشهر أو يمكنك دفع اشتراك سنة كاملة بمبلغ 650 ريال سعودي.

يمكنك الاشتراك في باقة الأطفال وتبلغ رسومها 399 ريال سعودي صالحة لمدة عام كامل.

الباقة الكاملة من أشهر الباقات والتي توفر جميع قنوات بي ان سبورت مقابل مبلغ 430 ريال سعودي لمدة تعادل نصف عام أو يمكن دفع 780 ريال لاشتراك عام كامل.

إذا رغبت في الحصول على قنوات للأفلام الترفيهية وبرامج الأطفال فعليك بالباقة الترفيهية حيث يمككن الاشتراك مقابل 405 ريال سعود لمدة ستة أشهر و580 ريال للاشتراك لعام كامل.

يوجد أيضاً باقة للأنترنت وسعرها 455 ريال سعودي لمدة عام.

طريقة تجديد اشتراك بي ان سبورت: