جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الدفاع البريطانية - فى تغريدة عبر موقع (تويتر) أوردتها قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الجمعة - بأن مدينة "ماريوبول" لاتزال تحت السيطرة الأوكرانية، ولكن من المحتمل أنه تم تطويقها من قبل القوات الروسية، مشيرة إلى أن البنية التحتية للمدينة تعرضت لضربات روسية مكثفة.
وفى سياق منفصل، أكدت الوزارة أن مستويات الإشعاع "لاتزال ضمن الحدود العادية" فى محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا والتى شب بها حريق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
جدير بالذكر أن مدينة "ماريوبول"، الواقعة فى جنوب أوكرانيا والتى بها الميناء الأوكرانى الرئيسى على بحر آزوف، تعد موقعا لهجمات مكثفة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية يوم الخميس الماضى.
وتعتبر المدينة هدفا رئيسيا للقوات الروسية؛ حيث إن قطع أوكرانيا عن الوصول للميناء سيوجه على الأرجح ضربة قاصمة للاقتصاد.
كما أن السيطرة على المدينة، بالإضافة إلى مدينة "خيرسون" المطلة على البحر الأسود، سيوفر لروسيا ممرا بريا لشبه جزيرة القرم التى ضمتها موسكو فى عام 2014.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع البريطانية: مدينة ماريوبول الأوكرانية مازالت تخضع لسيطرة كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.