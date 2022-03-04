مخاوف دولية بعد ارتفاع صارخ فى أسعار السلع بسبب الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - سجلت الأسعار ارتفاعًا مخيفًا، اليوم الجمعة، بدءًا من النفط الخام إلى الألومنيوم والقمح، ليكون ذلك بمثابة أكبر ارتفاع أسبوعى لأسعار المواد الخام، منذ عام 1974، وأيام أزمة النفط.





وحسبما ذكرت الوكالات الإخبارية، اليوم الجمعة، تتزايد عزلة روسيا المصدر الرئيسى للطاقة والمعادن والمحاصيل، مما يثير مخاوف من نقص طويل الأمد وزيادة حدة التضخم العالمى. فيما يتجنب التجار والبنوك وملاك السفن التعامل مع روسيا بشكل متزايد، بسبب صعوبة تأمين المدفوعات، بينما تلغى خطوط الشحن الحجوزات، أو لا تتلقاها من الأساس. ووفقًا للتقارير الدولية، شهدت أسعار المواد الخام صعودًا صاروخيًا هذا الأسبوع، مع ارتفاع القمح الذى يعد سلعة استراتيجية، بنحو 40%. كما قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5% تقريبًا، قبل تقليص المكاسب حيث قام المتداولون بتقييم شدة الهجوم على محطة زابوريجيا النووية. ويتواصل ارتفاع الأسعار التى زادت بنسبة 20% هذا الأسبوع، حيث يتجنب المشترون العالميون الخام والوقود الروسى، مما أثار سباقًا على الإمدادات البديلة.

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