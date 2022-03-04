رئيس كوريا الجنوبية يدلى بصوته فى التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - أدلى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن وقرينته كيم جونغ - سوك اليوم الجمعة بصوتهما فى الانتخابات الرئاسية العشرين، حيث بدأت عملية التصويت المبكر قبل الانتخابات المقرر إجراؤها فى يوم 9 مارس الجارى.





وقال المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية - بحسب ما نقلته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) - إن الرئيس مون أدلى بصوته فى مركز اقتراع داخل مقر خدمة المجتمع فى منطقة سامتشيونغ-دونغ بالقرب من القصر الرئاسى.

وحث مون المواطنين على الإدلاء بأصواتهم قائلا "بصفتى صاحب السيادة لكوريا الجنوبية آمل أن يشارك جميع المواطنين فى ممارسة حقوق التصويت المقدسة"، مضيفا إن المصابين بكورونا يمكنهم أيضا الإدلاء بأصواتهم.

وتأتى الانتخابات الرئاسية فى الوقت الذى تكافح البلاد فيه أسوأ موجة من جائحة كوفيد-19 نتيجة تفشى متحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا، حيث تم تجهيز مراكز اقتراع منفصلة لمصابى كورونا، بما فى ذلك 10 مراكز اقتراع خاصة فى المستشفيات الكبرى، حيث بدأ التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية مع بلوغ حالات الإصابة اليومية فى البلاد مستويات قياسية، مسجلة اليوم الجمعة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 266 ألفا و853 حالة.

من جانبها قالت لجنة الانتخابات المركزية فى كوريا الجنوبية إن نسبة الإقبال على التصويت المبكر بلغت 8.75% حيث أدلى 3 ملايين و865 ألفًا و243 ناخبا بأصواتهم حتى ساعات الظهر فى عملية التصويت المبكر فى مراكز الاقتراع فى جميع أنحاء البلاد التى تستمر فى يومى الجمعة والسبت.

وأضافت إن هذه النسبة فاقت بشكل كبير مثيلاتها السابقة منذ أن تبنت البلاد نظام التصويت المبكر فى الانتخابات المحلية فى يونيو عام 2014.