عاجل- تحرك أوروبى أمريكى جديد بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، اجتماعًا بمشاركة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث الأزمة الأوكرانية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الفضائية، منذ قليل.





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