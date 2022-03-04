عاجل- إسقاط الطائرات الروسية.. أمريكا تتحدث عن حظر الطيران فوق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قالت جين بساكى، السكرتير الصحفى للبيت الأبيض، إن "واشنطن تعتقد أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيستلزم ضرورة قيام الولايات المتحدة بإسقاط الطائرات العسكرية الروسية التى تحلق فوق البلاد، وهو ما سيعنى بدء حرب مع الاتحاد الروسى".

وقالت بساكى خلال إفادة صحفية: "هذا بالضبط ما نريد تجنبه".

ووفقًا للشبكة الروسية، فقد رفضت الإدارة الأمريكية مرارًا فكرة إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا فى ضوء العملية العسكرية الروسية الحالية فى البلاد.

كما قال البيت الأبيض ، إن "منطقة حظر الطيران ستكون خطوة فى الاتجاه الصحيح، لكن تنفيذها سيتطلب نشر القوات العسكرية الأمريكية، مما قد يعنى مواجهة عسكرية محتملة مع روسيا".