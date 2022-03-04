جونسون يدعو مجلس الأمن للانعقاد بعد حريق محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى باريس جونسون فى مكالمة مع زيلينسكى أنه سيدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن فى الساعات المقبلة بسبب الوضع المحيط بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية.





وذكر الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى أنه ناقش الوضع الناجم عن الحريق قرب محطة زابوروجى للطاقة النووية مع زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكى جو بايدن، والمستشار الألمانى أولاف شولتز، ورئيس الوزراء البلجيكى تشارلز ميشيل ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، كما لجأت كييف أيضا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتمكنت فرق الإطفاء الأوكرانية، من وقف تمدد حريق محطة زابوريجيا النووية، أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا.

وقال مراسل إكسترا نيوز فى واشنطن نقلا عن البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى بايدن يجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأوكرانى زيلنسكى بعد لحريق الذى اشتعل فى محطة زابوريجيا النووية.

من ناحيتها، قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن هناك معارك عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية عند محطة زابوريجيا النووية.

وقال وزير الخارجية الأوكرانى، إنه إذا انفجرت محطة زابوريجيا النووية فسيكون الانفجار أكبر بعشرات المرات من تشيرنوبيل.

ودعا وزير الخارجية الأوكرانى، الروس إلى وقف إطلاق النار على المحطة النووية.

وقال وزير الطاقة الأوكرانى، إن رجال الإطفاء عاجزون عن إطفاء النيران فى زابوريجيا بسبب إطلاق النار

وكانت قد أفادت فضائية إكسترا نيوز، فى نبأ عاجل لها، بأن هناك اندلاع حريق جراء قصف على محطة زابوريجيا النووية