إنشاء حساب فيس بوك جديد بدون رقم هاتف أو بنفس رقم الهاتف

إنشاء حساب فيس بوك جديد بدون رقم هاتف كانت ولا تزال من أهم الطرق التي يبحث عنها عدد كبير جدا من الأشخاص من الذين يرغبون في فتح حساب فيس بوك جديد دون الحاجة إلى وجود رقم هاتف مفعل ، ولذلك سوف يتم من خلال موقع ثقفني لاحقا توضيح كيفية إنشاء حساب فيس بوك جديد بدون رقم هاتف أو بنفس رَقْم هاتف الحساب القديم

إنشاء حساب فيس بوك جديد بدون رقم هاتف

من أجل التمكن من فتح حساب فيس بوك جديد بدون رَقْم جوال ، يمكن اتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب جيميل Gmail جديد سواء عبر الولوج إلى Gmail أو من خلال الاستعانة بأحد المواقع التي تقدم خدمة إنشاء البريد المهمل. وهو عبارة عن بريد إلكتروني مؤقت يستمر فقط لمدة ساعة أو ساعتين ، حتى يتم استقبال كود التفعيل عليه.

بعد إنشاء عنوان البريد المهمل ، يتم الذَّهاب الى الموقع الرسمي على الفيس بوك facebook أو إلى تطبيق فيس بوك على الهاتف الجوال.

الضغط على إنشاء حساب جديد أو Sign up.

إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة والتي تشمل: الاسم الأول، اسم العائلة، عنوان البريد الإلكتروني ، كلمة المرور قم الضغط على تسجيل.

خلال لحظات سوف يصل على عنوان البريد الإلكتروني المستخدم سواء البريد المهمل أو غيره كود تفعيل الحساب.

بمجرد التفعيل ، سوف يكون المستخدم قادرا على تسجيل الدخول إلى هذا الحساب الجديد في أي وقت بسهولة.

انشاء حساب فيس بوك ثاني بنفس رقم الهاتف

في بعض الأوقات قد يكون المستخدم في حاجة إلى إنشاء حساب فيس بوك جديد برقم هاتف مع عدم وجود خط جوال ثاني مفعل لديه ، وفي هذه الحالة يمكن استخدام نفس رقم الهاتف الجوال المستخدم في إنشاء الحساب القديم لإنشاء حساب جديد كما يلي:

تسجيل الدخول إلى حساب فيس بوك القديم.

الذَّهاب إلى الإعدادات ثم الضغط على جزء الخصوصية

ومنها يتم اختيار معلومات وبيانات الاتصال Contact Information.

سوف يجد المستخدم جميع بيانات الاتصال خاصته ومنها رَقْم الهاتف الجوال، وهنا يجب الضغط على تعديل ثم حذف هذا الرقم والضغط على حفظ.