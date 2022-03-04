برنامج حافز الذي أطلقته المملكة العربية السعودية لتقديم يد العون لكافة المواطنين، حيث يُمكنك الحصول على مبلغ يصل لـ 2000 ريال من قبل البرنامج شهريًا، حيث يُساهم هذا البرنامج لتوفير فرص عمل لكافة الشباب بالإضافة إلى تقديم الكثير من المهارات والخبرات في الحياة العملية، لذا سوف نوصح لكم طريقة التسجيل للحصول على 2000 ريال سعودي من حافز.

طريقة التسجيل للحصول على 2000 ريال سعودي من حافز شهريا

يرغب الكثيرين حول المملكة في التسجيل عبر حافز الذي يهدف لتوفير فرص عمل، ولكي تتمكن من التسجيل عليك اتباع الآتي:

أنتقل مباشرة إلى رابط طاقات الرسمي.

قم بالنقر على خانة التسجيل الدخول.

أدخل البيانات في الخانات الشاغرة بدقة كاملة.

النقر على خانة تقديم على برنامج الخاص بالبحث عن عمل.

شروط الحصول دعم حافز

شروط الحصول على الدعم من قبل برنامج حافز، فالقائمين على برنامج حافز حددوا بعض الشروط التي ينبغي توافرها وهي:

ضرورة أن يكون الشخص سعودي وألا يقل عُمره عن 20 ولا يتخطى الـ 35 عام.

يلزم أن يكون قادر على العمل وألا يكون الشخص موظف سواء في القطاع الخاص أو العام.

ألا يكون الشخص لديه نشاط تجاري أو في فترة تدريب أو يدرس.

ضرورة ألا يكون له دخل ثابت لمدة عام وألا يكون مقيم خارج أراضي المملكة عن 10 أشهر.

يلزم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية من مدة لا تقل عن ستة أشهر.

لا يُمكن للمقيمين في مراكز الإيواء أن يتقدمون للحصول على دعم حافز.

يجب ألا يكون مخصص له أي تعويض عن عمل مستحق له.

طرق التواصل مع حافز

وفر البرنامج إمكانية التواصل بكل سهولة ويُسر ودون عائق عن طريق مجموعة من الطرق وهي:

يُمكنك التواصل عبر الرقم المخصص لحافز الجديد وهو 920011559.

لابد من الاتصال على رقم خدمة العملاء وهو 920020301.

لكي تتواصل مع حافز يُمكنك عبر خدمة العملاء عبر تويتر.

رابط التسجيل في حافز

يمكنك التسجيل في حافز عبر الرابط الرسمي لطاقات مع اتباع كافة التعليمات الخاصة بالدخول للاستفادة من جميع البرامج المقدمة من قبله، فهو يوفر فرص عمل للشباب القادرين على ذلك.