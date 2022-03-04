كم باقي على الضمان.. كيفية حساب قيمة الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المملكة

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور يمكن للمتقدم الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية، بعد انقضاء المدة المحددة لظهور نتيجة التقديم في الضمان الاجتماعى، وهى 20 يوما بعد التقديم لهذه الخدمة، لذلك يبحث المتقدمين لمعرفة النتيجة سواء بالقبول أو الرفض، كما أكدت وزارة الموارد البشرية بأنه سيتم الموافقة على قبول طلب التقدم لنظام الضمان الاجتماعي المطور بالأحقية أى سينضم لهذا البرنامج من يستحق، وستقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية على رقم جوال المتقدم المسجل عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

فتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبوابها أمام الراغبين في الالتحاق ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور 1443، من خلال إنشاء حساب يخص المتقدم لإدخال كافة بياناته الشخصية المطلوبة ويستطيع من معرفة معرفة نتيجة الطلب سواء بالإيجاب أو بالسلب.

ولم تفت الفرصة على من لم يتقدم ولكن التقديم مازال مستمر حاليا، فيمكن لمن لم يتقدم سابقا التقديم الآن، بشرط أن ينطبق عليه شروط الاستحقاق للحصول على الدعم والإعانات، ويجب على المتقدم أن يقوم بإدخال كافة البيانات والتأكد من صحتها لأنه لم يمكنه التعديل عليها بعد ذلك، فلا بد التأكيد على صحة البيانات قبل إدراجها في الملف ويتم مراجعة هذه البيانات بعد ذلك من قبل الوزارة.

بعد قيام المتقدم بالطلب الانتهاء من كافة إجراءات التقديم، ماعليه سوى الانتظار لمدة عشرين يوما” وبعدها ستصله رسالة نصية قصيرة على رقم هاتفه المكتوب لدى الوزارة في أوراق التقديم، وسيتم أيضا مراجعة البيانات والتحقق من صحتها .

إعلان نتيجة طلب التقديم لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور 1443

يستطيع المتقدم بالطلب معرفة النتيجة برقم الهوية ورقم المرور عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة الضمان الاجتماعي وأيضا تقوم الوزارة بارسال رسائل لرقم هاتف المتقدم مكتوب فيها ( مؤهل ، غير مؤهل ، تم التحقق بنجاح من الحساب المصرفي، عدم التحقق بنجاح من الحساب المصرفي لوجود خطأ ما ) فمن يصل إليه رسالة تفيد بالقبول أو الرفض لعدم الأجابة عليه التوجه للموقع الرسمي للوزارة لمتابعة باقي البيانات واستكمال الطلب وإذا وجدت الطلب تحت التدقيق فهذا يعنى أنه لم يتم الانتهاء من مراجعة الطلب بعد، لأن الوزارة تعمل بأسبقية التقديم .