قدم وانتظر الموافقة في حملة الراجحي للحج المجانية 2022 الشروط وكيفية التسجيل

ينتظر الكثير من المواطنين إن لم يكن الجميع أن يكون من المحظوظين باللحاق اسمه في حج هذا العام، حيث أعلن الراجحي عن حملة الراجحي للحج من أشهر حملات الحج التي أقامتها السعودية للمواطنين والمقيمين، وتقوم هذه الحملة بتسهيل فريضة الحج لغير القادرين، ضمن توفر بعض الشروط في المتقدمين للحملة، ومن خلال مقالي نوضح الشروط وكيفية التسجيل ورابط التسجيل، بحملة الراجحي للحج المجاني تعمل على توفير الكثير من الخدمات بشكل مجاني لكل الحجاج زائري بيت الله الحرام لتأدية مناسك الحج، كما أنها تمنح رحلات مجانية مموّلة بالكامل من طرف المؤسسة من أجل الارتقاء بمستوى الحملة والعمل على تقديمها بشكل مؤسسي ومنهجي وفق أسس إدارية وفنية سليمة، من خلال الكوادر البشرية والتقنية الإلكترونية المتطورة التي تضمن خروج تلك الحملات بأفضل شكل ممكن من خلال العمل على راحة حجاج بيت الله الحرام وضمان أمنهم وسلامتهم خلال أدائهم لمناسك الحج.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في حملة الراجحي للحج:

أن يكون الشخص المتقدم لأداء فريضة الحج تكون أول مرة له في التقديم

ضرورة قدرة الشخص المتقدم على توفير نفقات الحج، بالإضافة إلى القدرة البدنية على أداء فريضة الحج، وتحمل مشقاته.

أن يكون الشخص حسن السيرة والسلوك

يشترط أن يكون عمر الشخص المتقدم أكثر من 25 عام ولا يقل عن ذلك

ومن الضروري إنه في حالة أن الشخص المتقدم باعتباره محرمًا فيجب ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا.

ضرورة كتابة البيانات التي تتعلق بنموذج الطلب بالإضافة إلى تقديم صورة من كرت العائلة.

تتم عملية السفر عبر الحافلات.

ضرورة توافر السيرة الحسن والسلوك الجيد لدى الشخص المتقدم

كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج: