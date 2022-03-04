“index” تفعيل رابط موقع الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق بالرقم الامتحاني

تزداد عمليات البحث بشكلٍ كبير في هذا التوقيت من جانب الطلاب في كافة انحاء العراق للتعرف على نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول، وهي الامتحانات التي أنتهى من اداءها الطلاب خلال الفترة الأخيرة في جميع محافظات العراق بشكل عام في جميع المدارس، وقد بدأت عمليات تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب على الفور في مراكز ولجان التصحيح، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الطلاب من المقرر ان يتم طرحها الكترونيا عبر الموقع ليتم استخراجها من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور نتائج طلاب العراق.. epedu.gov.iq موقع نتائج الثالث متوسط العراق 2022 الدور الأول برقم الإمتحاني PDF وزارة التربية العراقية.

نتائج الصف الثالث متوسط في العراق الدور الأول 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق أن نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط من المقرر ان يتم الاعلان عنها الكترونيا خلال الايام القليلة المقبلة، حيث أكد بأن الوزارة تعمل الآن على مراجعة النتائج الخاصة بالطلاب تمهيدا لطرحها الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، وذلك في اطار تسهيل عملية الحصول على نتائج الطلاب بشكلٍ الكتروني من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق 2022

تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية ليتم من خلاله الاستعلام عن نتائج جميع الطلاب في جميع محافظات العراق، ليتم استخراج النتائج ايضا من خلال موقع نتائجنا المخصص للاستعلام عن نتائج الطلاب بجميع المراحل الدراسية المختلفة.

كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق

سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2022 في جميع انحاء العراق من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.