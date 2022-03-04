نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 وكذلك كيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن ومن خلال موقعنا موقع ثقفني سوف نعرض على حضراتكم اهم الاخبار التي تدور داخل المملكة العربية السعودية والخاصة بالضمان الاجتماعي الجديد والمطور وكذلك رابط تسجيل الدخول الضمان الاجتماعي الجديد 1443، فإنه منذ فترة قريبة قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالإعلان وبشكل رسمي عن إطلاقها لرابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 هجرياً، و بالمسمى الجديد وهو نظام الضمان الاجتماعي المطور . حيث يعمل هذا النظام على تقديم وتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية وجاء ذلك حفاظا من الوزارة ورعاية حرصا من المملكة العربية السعودية على مساعدة الأسر المحتاجة وكذلك أصحاب الدخل الضعيف والمحدود ، و من أهم الأهداف التي يحققها نظام الضمان هو تقديمه العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

تعريف مفهوم الضمان الاجتماعي المطور الجديد

ومن جانبه قد قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالإعلان رسمياً عن بدء استخدام النظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور وذلك ابتداء من سنة 1443 هجرياً، وهذا بالنسبة للشرائح التي تستحق معاش مخصص من قبل الضمان الاجتماعي الجديد، ويهدف هذا النظام إلى الحصول على الاستقلالية المالية التامة ، وانه بالتالي سوف يتحول الفرد المستحق للمعاش إلى شخص منتج، ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة التدريب والتأهيل.

وعن أهم الأهداف الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443 هجرياً هو أن يقوم بعملية توفير للحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية وتلك الاحتياجات التي يحتاج إليها الأسر اصحاب الدخل المحدود والاسر المستحقة، كما أنه يعمل على وضع آليات طارئة ويأتي ذلك فقط في الحالات الطارئة، وذلك لتأمين وصول المساعدات العاجلة وكذلك جراء الظروف الطارئة التي تكبد الأسر معانات فوق معاناتها المالية وذلك جراء مانراه من حدوث أزمات وكوارث طارئة .

نتعرف سويا عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

ولكل كتقدم علي الضمان الاجتماعي الجديد ولكي تتمكن من التسجيل على نظام الضمان الاجتماعي الجديد والدخول على الرابط المخصص له اتبع الخطوات الاتية :