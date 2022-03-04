أوكرانيا: دمرنا حوالى 20 مركبة عسكرية تابعة للجيش الروسى شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى أظهرت جنودًا أوكرانيين يسيرون بجوار مركبات مدمرة ومحترقة تحمل علامة "V" التى تشير إلى أنهم كانوا من بين القوات الروسية التى جاءت من بيلاروسيا.

وحسب "سى إن إن"، فإن الآليات هذه كانت ضمن قافلة يزيد طولها على 40 ميلًا وتم تحديدها عن طريق الأقمار الصناعية شمال قاعدة هوستوميل الجوية.

وقالت القناة الأمريكية إنها حددت الموقع الجغرافى وتحققت من صحة مقاطع الفيديو.