جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها دمرت حوالى 20 مركبة عسكرية تابعة للجيش الروسى بالقرب من قاعدة "هوستوميل" الجوية . وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى أظهرت جنودًا أوكرانيين يسيرون بجوار مركبات مدمرة ومحترقة تحمل علامة "V" التى تشير إلى أنهم كانوا من بين القوات الروسية التى جاءت من بيلاروسيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تمنح الأوكرانيين الموجودين على أراضيها حماية مؤقتة لمدة 18 شهرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.