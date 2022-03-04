أول دولة أوروبية تسمح لمواطنيها بالقتال في أوكرانيا ضد روسيا

أعلنت جمهورية التشيك، مساء الخميس، أنّ مواطنيها الذين يرغبون في التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال ضدّ الحرب الروسية، لن يتعرّضوا لأية عقوبات.
وقال رئيس الوزراء بيتر فيالا، للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس ميلوس زيمان: "يمكننا ضمان الحصانة من خلال عفو رئاسي".
ويعاقب القانون التشيكي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات المواطنين الذين يقاتلون في صفوف جيش أجنبي.
ويجب عليهم، عند الاقتضاء، طلب إذن خاص من الرئيس. وقد تم بالفعل تقديم حوالي 300 طلب ترخيص إلى الرئيس و100 طلب إلى وزارة الدفاع.
وناشدت أوكرانيا، الأحد، الأجانب حول العالم التطوّع والمساعدة في صدّ الحرب الروسية التي بدأ في 24 فبراير الماضي.
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