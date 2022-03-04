رابط التسجيل في منحة الجزائر 2022 أحصل علة المنحة بكل سهولة برابط مباشر

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منحة الجزائر، قرر رئيس دولة الجزائر تقديم منحة لسكان الجزائر العاطلين والتي عرفت بمنحة البطالة وذلك لتكون دولة الجزائر أول دولة في أفريقيا تقدم هذه المنحة لسكانها، كما قامت وزارة المالية الجزائرية بتخصيص مبلغ معين من المال سوف يتم صرفه لكل المتقدمين الذين توافرت بهم الشروط والمواصفات المطلوبة، مبلغ المنحة سوف يتم صرفه بداية من شهر مارس القادم 2022

رابط التسجيل في منحة الجزائر 2022

تم تخصيص رابط خاص بالوكالة الوطنية للتشغيل هذا الرابط خاص بالمنحة التي تقدمها دولة الجزائر للأشخاص الذين يعانون من البطالة، موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

الذي من خلاله يمكن لطالب المنحة والذي يرى أن جميع شروط المنحة متوفرة لديه الدخول عليه واستكمال كل البيانات الخاصة بالمنحة، ثم بعد ذلك يجب تجهيز ملف يحتوي على الأوراق الخاصة بطلب المنحة لكي يقوم بتقديم هذا الملف للجهات المختصة بالمنحة.

قيمة منحة الجزائر 2022

تم تخصيص مبلغ من المال من أجل منحة البطالة التي قدمتها دولة الجزائر لسكانها الغير عاملين، وقد قدرت المنحة بمبلغ حوالي 13000 دينار جزائري بما يعادل 82 يورو، والتي سوف يحصل عليها المتقدمين بداية من أول شهر مارس القادم.

تتوقف المنحة مباشرة فور حصول المتقدم على وظيفة من خلال أي وكالة من الوكالات الوطنية الخاصة بالتشغيل.

أسباب صرف منحة الجزائر 2022

لقد تم تقديم هذه المنحة من أجل تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الغير عاملين خاصة بعد انتشار فيروس كورونا الذي كان السبب الأساسي في تقليل فرص العمل في سوق العمل الجزائري.

الأمر الذي أدى إلى ظهور عدد كبير من الأفراد الغير العاملين الذين يعانون من الفقر وعدم القدرة على توفير متطلباتهم اليومية، هذا غير الطلاب الذين تخرجوا حديثًا من الكليات والمعاهد الجزائرية.

هؤلاء الطلاب لا يتوافر لهم أي وظائف، لذلك قررت الوزارة تقديم المنحة لكل شخص يتوافر فيه الشروط التي أقرتها الوزارة ووضحتها من خلال موقعها الإلكتروني.