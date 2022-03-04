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عمر شويل - جدة منحة العاطلين في ليبيا labour.gov.ly للمسجلين في منظومة الباحثين عن العمل في الدولة الليبية، حيث تم الإعلان اليوم عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للعاطلين والذين يرغبوا في الحصول على فرصة للعمل ولم يجدوا، وذلك برصف راتب شهري لهم من وزارة العمل والتأهيل الليبية لحين الحصول على فرصة تشغيلية لهم تكون مناسبة حسب المؤهل.

منحة العاطلين في ليبيا labour.gov.ly وزارة العمل والتأهيل تصرف راتب شهري للمسجلين بالمنظومة

أعلن السيد على العابد الوزير في وزارة العمل والتأهيل، بالحكومة المنتهية، فتح باب التسجيل لإلكتروني للمواطنين في ليبيا الباحثين عن العمل للحصول على راتب شهري مؤقت لهم يعنهم على البحث عن العمل ويكون بديلا عن العطالة مقدم للمواطنين المسجلين في منظومة الباحثين عن الفرص التوظيفية بوزارة العمل والتأهيل في مارس 2022.

خدمات الحكومة الليبية المؤقتة بالشهور الأخيرة

قامت الحكومة الليبية المنتهية الصلاحية بتقديم العديد من الخدمات للمواطن في الدولة الليبية لحين أن يتم تكليف حكومة جديدة بالعمل من جديد، حيث لم يتمكن البرلمان من تكليف حكومة جديدة لذلك تهتم القديمة بتقديم الدعم للمحتاجين من أبناء الوطن وخاصة من الطاقة العاملة، وقد تم تقديم عدد من الخدمات الكبيرة في الشهور الماضية في نهاية 2021 وحتى الآن مارس 2022، والتي كان منها:

قامت الوزارة بتقديم منح الزواج للمقبلين على الزواج من ابناء الوطن وفق عدد من الشروط المقيدة للتسجيل، بين الجنسين.

تقديم قروض سكنية للمحتاجين من ابناء الوطن لتمويل المشروعات السكنية للحصول على السكن المناسب وخاصة للمقبلين على الزواج.

وزارة العمل والتأهيل في منحة العاطلين

تقوم الوزارة باستقبال تسجيلات الباحثين عن العمل من العاطلين من الشباب والذين بلغ عددهم 244.977، من بينهم 528 من المعاقين بنسبة أكبر من سكان المنطقة الغربية يليها من المنطقة الشرقية ثم المنطقة الوسطى والجنوبية، والباحثين والعاطلين من النساء ترتفع نسبتهم عن الرجال ويتم التسجيل الإلكتروني بتفعيل:

الباحثين عن العمل.

دعم العمل في القطاع الخاص.

تفعيل الاتفاقيات التي تقضي بتوفير فرص توظيفية بدائل للتدريب لليبيين بالشركات الوطنية.

كما يتم تفعيل دور صندوق التسهيلات المالية ليتم دعم مشاريع الريادة

رابط التسجيل إلكتروني في بمركز المعلومات والتوثيق