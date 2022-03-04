جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان للخارجية البولندية بهذا الصدد، أنه "يوصى لمواطنى الجمهورية البولندية الموجودين على أراضى روسيا الاتحادية مغادرة أراضيها بكل الوسائل المتاحة". ودعت الخارجية المواطنين البولنديين للامتناع عن أى رحلات إلى روسيا، نظرا "للوضع فى أوكرانيا ووقف الطيران بين بولندا وروسيا لهذا السبب". يذكر أن دول الاتحاد الأوروبى أعلنت إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية على خلفية العملية العسكرية فى أوكرانيا، التى أطلقتها موسكو فى 24 فبراير الماضي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا توصى مواطنيها بمغادرة روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.