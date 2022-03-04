إذا ودك في باقة ما تحدك.. باقة مفوتر 400 من موبايلي “مكالمات وإنترنت” بلا حدود

باقة مفوتر 400 من موبايلي من أبرز عروض الباقات التي كشفت عنها الشركة مؤخرًا لعملائها، وتقوم الشركة من خلال الباقة بمنح العميل العديد من المزايا الرائعة، خلاله استمتاعه بخدمات المكالمات والإنترنت المقدمة على الباقة، وتحرص شركة موبايلي من خلال عروض الباقات التي تقدمها، على توفير العرض المناسب لاحتياجات العميل، والذي يكون بالتأكيد مناسب من حيث التكلفة المادية، ولهذا تطرح الشركة مختلف أنواع الباقات والعروض التي يمكن للعميل الاختيار فيما بينها، وشركة موبايلي من كبرى شركات الاتصالات بالمملكة، تضم قطاع كبير من العملاء من المواطنين والمقيمين بالدولة.

باقة مفوتر 400 من موبايلي

كشفت شركة موبايلي بالساعات الأخيرة، على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن عرضها الجديد لباقة مفوتر 400، والتي تقوم بمنح العملاء مكالمات وخدمة إنترنت وتصفح بلا حدود، وأوضحت الشركة أنها تقدم للعملاء المكالمات لجميع الشبكات العاملة بالدولة، بالإضافة إلى 4 شرائح إضافية وغير من المزايا الأخرى، التي تجعل الباقة من أفضل عروض الباقات التي قدمتها الشركة على الإطلاق.

خطوات نقل ملكية رقم موبايلي عن طريق التطبيق

تحرص شركة موبايلي باستمرار، على تقديم خدماتها الرائعة لقطاع كبير من العملاء من المواطنين والمقيمين بالدولة، كما تحاول الشركة ضم المزيد من العملاء، وتقديم خدماتها للجميع بطرق أيسر، ولهذا طرحت الشركة تطبيق إلكتروني، يمكن للعملاء تحميله على الهاتف، والاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها، ومن أبرز الخدمات التي يمكن الوصول إليها، خدمة نقل ملكية رقم موبايلي لشخص آخر، وهي خدمة متاحة للعملاء من خلال التطبيق باتباع الخطوات التالية: