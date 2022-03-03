الإنتربول يرفض طلب أوكرانيا باستبعاد روسيا رغم دعم بريطانيا وبولندا

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الأمانة العامة للإنتربول - فى تصريح خاص لصحيفة الجارديان البريطانية -: "يمكن فقط للجمعية العامة، وهى الهيئة الإدارية العليا للإنتربول التى تضم ممثلين من كل دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة، التصويت على القضايا المتعلقة بالعضوية. وتواصل الأمانة العامة للإنتربول مراقبة الوضع المتعلق بأوكرانيا عن كثب".

والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أو "الإنتربول"، هى هيئة فوق وطنية تقدم الدعم فى التحقيقات للدول الأعضاء، بشكل أساسى من خلال نظام النشرة الحمراء الذى يُصدَر ضد المشتبه بهم دوليًا.

يُذكَر أن استمرار إدراج روسيا فى الإنتربول يمنح الأجهزة الأمنية الوصول إلى قاعدة بيانات النشرة الحمراء ودعمًا أوسع، على الرغم من الاتهامات بأن روسيا منتهك رئيسى لنظام النشرة الحمراء.

وكتب وزير الشؤون الداخلية الأوكرانى، دينيس موناستيرسكى، إلى الإنتربول فى وقت سابق من هذا الأسبوع يطالب بإخراج روسيا من المنظمة بعد العملية العسكرية التى شنتها فى أوكرانيا.

ودعمت كل من بريطانيا وبولندا جهود أوكرانيا، على الرغم من أنهما طالبتا الإنتربول بتعليق عضوية روسيا، وليس استبعادها.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتى باتيل، أمام البرلمان: "طلبت الحكومة الأوكرانية اليوم تعليق عضوية الحكومة الروسية فى الإنتربول، وسوف نقود جميع الجهود الدولية فى هذا الصدد".

وانضم قائد الشرطة البولندية، الجنرال ياروسلاف شيمشيك، إلى الجهود العامة لبريطانيا، وكتب رسالة شخصية مؤثرة إلى الأمين العام للإنتربول يورجن شتوك.