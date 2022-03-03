تسهيل عبور 479 أردنيا من معابر حدودية بين أوكرانيا ودول مجاورة لها

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الثلاثاء، أنها سهّلت إجراءات عبور ودخول 479 مواطنا أردنيا منهم 147 طالبا، إلى المعابر الحدودية بين أوكرانيا ودول مجاورة لها، حسب الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول.
وأكّدت الوزارة ضرورة استماع الأردنيين في أوكرانيا للإرشادات الصادرة عنها والتواصل معها.
وقال أبو الفول : إنّ توافد الأردنيين إلى المعابر البرية الحدودية مع أوكرانيا مستمر، حيث يتم تأمين المواطنين الأردنيين بكل أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة من خلال مركز العمليات والسفارات الأردنية.
وتُواصل خلية الأزمة في وحدة مركز عمليات الوزارة وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الأردنية المختلفة عملها على مدار الساعة، من خلال إدامة الاتصالات مع الأردنيين داخل أوكرانيا، وتلقي اتصالاتهم، والاطمئنان عليهم، وتوجيههم بما يكفل أمنهم وسلامتهم ، وفق المملكة .
ووصل إلى الأردن 25 أردنيا مع أسرهم قادمون من أوكرانيا عبر بودابست وبخارست ووارسو.
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