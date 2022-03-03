أفضل طريقة لعمل الكنافة في المنزل

طريقة عمل الكنافة، نقدم في هذه المقالة عن طرق لعمل الكنافة، يوجد أشخاص تفضل طريقة عمل الكنافة بالقشطة والمانجا، ويوجد أشخاص تفضل طريقة عمل الكنافة سادة بدون قشطة ومانجا، وتعد هذه الطريقة من أسهل وأسرع الطرق التي لا تأخذ وقت أو مجهود، ومعظم مكوناتها تكون موجودة بالمنزل.

طريقة عمل الكنافة السادة

المكونات:

كيلو من الكنافة أو حسب الرغبة.

كمية من السمن السائل.

نصف كوب من السكر الفاتح.

نصف معلقة من القرفة المرغوب منها.

كوبين من المقصرات المشكلة.

كوبين من السكر لعمل الشربات.

كوب واحد من الماء.

ليمونه واحدة.

التحضير:

نقوم بتحضير صينية مدهونة بالزبد. نقوم بتشغيل الفرن. نقوم بإضافة نصف كمية الكنافة المدهونة بالزبدة في الصينية. نقوم بإضافة كوبين من المقصرات المشكلة. إضافة النصف الآخر من الكنافة المدهونة بالزبدة فوق المقصرات. نقوم بإضافة صينية الكنافة في الفرن. نترك صينية الكنافة في الفرن لمدة نصف ساعة. نقوم بتشغيل الشواية لمدة ربع ساعة حتى يكون لونها ذهبي، ثم نقوم بإزالة صينية الكنافة من الفرن. نقوم بعمل الشربات لإضافته علي صينية الكنافة. نقوم بتحضير إناء فارغ علي النار. إضافة كوب واحد من الماء، وإضافة كوبين من السكر. وبعد غليان العسل نقوم بإضافة الليمون علي الشربات، ثم نقوم بغلق النار. نقوم بإضافة الشربات علي صينية الكنافة بالتدريج. وتكون صينية الكنافة ساخنة لا يجب أن نتركها حتى تهدأ وتبرد. وهنا تكون صينية الكنافة جاهزة للتحضير.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة والمانجا

المكونات:

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السكر الناعم.

كمية من عصير المانجا.

معلقتين من النشا.

كمية من السمنة.

كمية من شرائح المانجا.

معلقتين من السكر.

خمس معالق من الزيت.

كمية من القشطة.

التحضير: