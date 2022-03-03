نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن مكافأة الطلاب الحاصلين على دعم البرنامج بالسعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن مكافأة الطلاب الجامعيين شرط الحصول عليها هو الإفصاح عن كل أنواع الدخل حتى لا يؤثر ذلك الأمر بالدعم للطالب المستحق كامل الأهلية طبقًا لمعايير برنامج حساب المواطن 1443، وقد قام البرنامج بتوضيح الأمر بتغريدة من خلال حسابه الرسمي الإلكتروني العناية بالمستفيدين ردًا على تساؤل مفاده ” أن المواطن مشترك بالتأمينات ثم استقال من الوظيفه وهو طالب جامعي بنفس الوقت، ولا يوجد ديه وظيفه بالوقت الحالي غير الدراسة، فماذا يضع في خانة بالحالة الوظيفيه ؟” وجاءت إجابة العناية بالمستفيدين كالتالي” يتم كتابة طالب في خانة الحالة الوظيفية، وفي حال وجود مكافأة جامعية لابد من الإفصاح عنها نوع الدخل ومصدر الدخل”.

حساب المواطن مكافأة الطلاب الجامعيين 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج حساب المواطن أوضح أيضًا العديد من الضوابط الجديدة والمستحدثة بما يتناسب مع الأوضاع الجارية ومنها التحديث الذي شمل المستفيد الفرد المستقل وقام أيضًا بتحديد الحد الأعلى لاستحقاق الدعم من قبل البرنامج، كذلك الضوابط الجديدة حل مشكلة عدم أهلية حساب المواطن، ومن ضمن التعديلات التي وردت من حساب المواطن، البند الخاص بالفرد المستقل والذي يشمل الطلاب الجامعيين وما يثبت استقلاليته بالمسكن كشرط أساسي ليستمر الدعم عن طريق تقديم المستندات التالية :

أولًا إفصاح الأفراد المستقلين لجميع المستندات التي تثبت الاستقلالية بالمسكن .

. كذلك لكل فرد تم 18 عام يجب عليه رفع الإثباتات التالية:

أولًا صورة من عقد إيجار من منصة إيجار. صك من ملكية السكن المقيم به. ولاستمرار الدعم كفرد مستقل يجب تقديم مستند إثبات السكن الجامعي، أو أحد المعاهد، أو أحد الكليات العسكرية. في النهاية تم طلب تحديث بيانات الأفراد المستقلين بإرفاق المستندات المطلوبة لاستمرار صرف الدعم.

شروط أهلية استحقاق صرف حساب المواطن 2022

وبناء على ماسبق ذكره فإن صرف حساب مواطن بالمملكة يتم وفق شروط أهلية واجب توافرها لاستحقاق الدعم نذكرها كالتالي:

أولًا يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

كذلك تستحق الدعم النساء السعوديات المتزوجات بغير سعودي.

يلي ذلك استحقاق الدعم للمطلقات والأرامل السعوديات.

كذلك المواطن السعودي ذوي الإعاقة التي تمنعه عن العمل.

أيضًا شرط أساسي أن يكون مستحق الدعم مقيم على أراضي المملكة السعودية.

كذلك يجب انطباق البيانات المقدمة من المستفيد، مع البيانات الصادرة من الجهة التابع لها.

مع العلم أنه يتم رفض أصحاب السجلات التجارية.

في النهاية يتم أيضًا رفض طلب المواطن في حال كونه داخل السجن أو في أحد دور الرعاية بالمملكة.

خطوات تعديل الحالة الوظيفية من خلال رابط حساب المواطن 1443هـ

كذلك بإمكان المواطن السعودي مستحق الدعم تغيير الحالة الوظيفية قبل صرف الدعم من خلال الخطوات التالية:

أولًا الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن بالمملكة.

بالمملكة. انقر على أيقونة تفاصيل الطلب، بيانات التابعين.

ثم اختيار أيقونة تعديل البيانات.

في النهاية بعد القيام بالتعديل يتم الضغط عل كلمة حفظ، ليتم حفظ البينات بعد التعديل.

حساب المواطن تغيير رقم الجوال للحصول على الدعم

وقد أوضج برنامج حساب المواطن في تغريدته خطوات تغيير رقم الجوال في البرنامج كالتالي:

أولًا القيام بالولوج لبوابة حساب المواطن الإلكترونية www.ca.gov.sa.

ومن ثم الدخول إلى صفحة بيانات المستفيد والنقر على أيقونة تغيير رقم الجوال.

كذلك قم بتعبئة البيانات المطلوبة لبرنامج رقم الجوال والتأكد من كتابتها صحيحًا.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة حفظ ليتم حفظ التغييرات المدخلة بالحساب والتحقق منها.

الاستعلام عن صرف الدفعة 52 شهر مارس 2022 حساب المواطن بالسعودية 1443

في الختام للاستعلام عن صرف حساب المواطن برقم الهوية الوطنية للمستفيدين كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: