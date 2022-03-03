كيفية الحصول على التقرير الائتماني في الإمارات والجهات المسؤولة عن إصدار التقرير الائتماني

كيفية الحصول على التقرير الائتماني في الإمارات من الأمور التي يرغب في معرفتها العديد من المستثمرين، وهو عبارة عن وثيقة بها معلومات تفصيلية عن هوية الفرد أو المؤسسات والمعلومات حول بطاقة الائتمان والتسهيلات الائتمانية والقروض ومن خلالها يمكن للفرد تقييم مدى ارتفاع العمليات الائتمانية ومعرفة التقرير الائتماني الشامل، وسوف نتناول فى هذا المقال كيف تستطيع الحصول على هذا التقرير كما سنذكر الجهة المسؤولة عن إصداره.

التقرير الائتماني في الإمارات

التقارير الائتمانية للشركات والأفراد هي الخدمات متوفرة في الإمارات وتساعد في فهم الديون الخاصة بالأفراد، كما يمكن من خلالها أخذ صورة واضحة لمعالم الشركة والالتزامات المالية.

يتم من خلال هذه التقارير تقوية القدرة على التخطيط بشكل أفضل عند طلب القروض أو إدارة الأموال.

والتقرير الانتمائي هو عبارة عن وثيقة تحتوي على بيانات مهمة ومعلومات عن هوية الشركة أو الفرد بجانب معلومات عن القروض والتسهيلات الائتمانية المختلفة وبطاقة الائتمان وهذه البيانات الخاصة بالتقارير الائتمانية تقدم عبر البنوك وشركات الاتصال والمؤسسات التي تعمل على تقديم القروض للأفراد، وسوف يتم القيام بإضافة بيانات الشركات العقارية وشركات الخدمات والجهات الحكومية.

ويعطيك التقييم الائتماني رقم ثلاثي يقدم معلومات مهمة حول مدى صعوبة الشركة أو الفرد في القيام بسداد الالتزام المالي في الموعد المحدد، و يتراوح الرقم ما بين من 300 إلى 900 فإذا حصلت الشركة أو الفرد على تقييم عالي يدل ذلك على أن نسبة الخطر قليلة والعكس صحيح.

والتقييم الائتماني يقدم للسنة القادمة ويتم احتسابه على أساس مجموعة نماذج احصائية مأخوذة في وقت سابق في السجل الائتماني للشركة أو الفرد.

ما الجهات المسؤولة عن إصدار التقرير الائتماني

شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تعتبر الهيئة المسؤولة عن عملية إصدار التقرير الائتماني في الإمارات وهي شركة مساهمة عامة ملكيتها تعود على الحكومة الاتحادية بالكامل.

تعتبر وكالة الائتمان الوحيدة الرسمية التي لها كل الحق في الإطلاع على أى معاملات نقدية وتقوم بتقييم وتحليل البيانات، وعلى أساس هذه البيانات يتم إصدار التقرير الائتماني.

كيفية الحصول على التقرير الائتماني في الإمارات