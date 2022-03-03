التسجيل في منحة البطالة 2022 الكترونيا عبر رابط minha.anem.dz

التسجيل في منحة البطالة 2022 الكترونيا، أصبحت محل بالجزائر بعد أن أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل موقع التسجيل في منحة البطالة 2022. وكان هذا عقب إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عنها منذ أيام، وبدأ تنفيذها في أواخر شهر فبراير حيث تمّ وضع منصة منحة البطالة 2022 من أجل تسهيل الأمور على كل المواطنين الجزائريين الراغبين في التسجيل في منحة البطالة 2022. وسيصرف لكل المستفيدين بداية من شهر مارس للسنة الحالية راتب قيمته 13 ألف دينار جزائري شهريا. لكن يجب أن تتوفر فيهم شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2022. ومن أبرزها أن يكونوا طالبي العمل لأول مرة ولم يسبق لهم الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الحكومة الجزائرية. وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن التفاصيل المتعلقة بالتسجيل، تابعوا معنا.

التسجيل في منحة البطالة 2022 الكترونيا

يرغب الكثير من الشباب الجزائريين في التسجيل في منحة البطالة 2022 الكترونيا ويتم ذلك بشكل سهل دون عناء التنقل إلى المؤسسات من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة. كما يمكنهم أن يقوموا بحجز موعد المقابلة الشخصية مع المستشار بالوكالة المحلية للتشغيل. وهناك سيتم استلام الملف الورقي لمنحة البطالة وبالتالي يعتبر كل المتقدمين مقبولين بشكل نهائي باجتياز المقابلة، ويتم التقديم من خلال ما يلي:

بداية يقوم المتقدم بالدخول إلى منصة منحة البطالة minha.anem.dz.

عليه أن يتفحص الموقع الإلكتروني ويقوم بقراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالاستفادة من المنحة.

يتوجب عليه إدراج رقم بطاقة طالب العمل وأيضا رقم بطاقة التعريف الوطني، ثم يضغط على زرّ التحقق وينتظر للحظات. في حال رفض الطلب سيظهر له سبب الرفض محدد بالأحمر، وإن تم قبوله سينتقل إلى المرحلة الثانية.

يدرج الاسم واللقب والحساب البريدي الخاص به، ثم يعين تاريخ المقابلة المناسب له. وبعدها يحمّل الوصل والتعهد ويطبعهما ليحتفظ بهما ليوم المقابلة من أجل تقديمهما ضمن الملف.

شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2022

لقد تمّ استحداث شروط منحة البطالة 2022، وكذلك تمّ وضع بعض الضوابط فيما يتعلق بالمستفيدين. كما شددت الوكالة الوطنية للتشغيل على ضرورة أن يكون المتقدم طالبا للعمل لأول مرة. مع العلم بأنّه قد تمت برمجة الموقع بشكل دقيق وسترفض الطلبات منذ بدايتها في حالة خالفوا الشروط المفروضة على كل الراغبين في الاستفادة من المنحة، ومن أهمها نذكر لكم ما يلي:

أن يكون الراغب في الاستفادة جزائري، مع ضرورة الإقامة داخل الوطن.

يجب أن يكون السن أكثر من 19 وأقل من 40.

ألا يسبق للمتقدمين شغل وظيفة من وظائف عقود ما قبل التشغيل، كذلك يجب أن لا يرفضوا أكثر من عمل من الأعمال التي تعرضها الوكالة الوطنية للتشغيل.

يلزم كل شاب جزائري تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

لا تقبل طلبات النساء اللواتي يعمل أزواجهم أو لهم دخل شهري، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل في حال كانت زوجته موظفة يرفض طلبه.

علاوة على ذلك، سيتم منح فرصة للمحبوسين الذين استوفوا عقوبتهم في حال توفرت فيهم الشروط.

لا يجب أن يكون طالب بالجامعة أو المعهد، مع ضرورة تجديد المنحة بشكل دوري.

إلى هنا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي خصصناه لموضوع التسجيل في منحة البطالة 2022 الكترونيا. وهو الموضوع الذي يبحث عنه الكثير من الجزائريين، ويتم ذلك من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة الذي لا يزال متاحا للجميع من أجل التقديم على منحة البطالة 2022. وسيصرف في كل الحسابات البريدية الخاصة بالمستفيدين راتب قدره 13 ألف دينار جزائري كل شهر، كما ستوفر لهم الوكالة مناصب عمل تناسب تكوينهم ومؤهلاتهم.