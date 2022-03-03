وأضافت ساكى - فى مؤتمر صحفى نقلته قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم - أن الوقت ليس مناسبًا الآن لعقد مثل هذا الحوار، مؤكدة أن الرئيس بايدن كان واضحًا جدًا بشأن ذلك.
وردًا على سؤال عما إذا كانت هناك أى مناسبة سيجلس فيها بايدن مع بوتين إذا ما بقيت القوات الروسية فى أوكرانيا، قالت ساكى: "لا يمكننى إجراء تقييم لذلك فى الوقت الحالى، إنهم يغزون دولة ذات سيادة والأمر يتصاعد كل يوم".
وشددت ساكى، على أن الولايات المتحدة لن تتخلى "أبدًا" عن الدبلوماسية إلا أن الوقت الراهن غير مناسب.
وتابعت المسئولة الأمريكية أن الإدارة فى واشنطن "ليس لديها تقييم" حول ما إذا كانت تقترب من حظر للواردات الروسية من عدمه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع أو مكالمة بين بايدن وبوتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.