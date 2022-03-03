البيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع أو مكالمة بين بايدن وبوتين

جدة - نرمين السيد - قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكى، اليوم الخميس، إنه لا توجد خطط لعقد اجتماع أو مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.





وأضافت ساكى - فى مؤتمر صحفى نقلته قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم - أن الوقت ليس مناسبًا الآن لعقد مثل هذا الحوار، مؤكدة أن الرئيس بايدن كان واضحًا جدًا بشأن ذلك.

وردًا على سؤال عما إذا كانت هناك أى مناسبة سيجلس فيها بايدن مع بوتين إذا ما بقيت القوات الروسية فى أوكرانيا، قالت ساكى: "لا يمكننى إجراء تقييم لذلك فى الوقت الحالى، إنهم يغزون دولة ذات سيادة والأمر يتصاعد كل يوم".

وشددت ساكى، على أن الولايات المتحدة لن تتخلى "أبدًا" عن الدبلوماسية إلا أن الوقت الراهن غير مناسب.

وتابعت المسئولة الأمريكية أن الإدارة فى واشنطن "ليس لديها تقييم" حول ما إذا كانت تقترب من حظر للواردات الروسية من عدمه.