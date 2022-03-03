بعدما تحدوه.. مرتضى منصور يمنح نجوم الزمالك مهلة جديدة

منح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مهلة إضافية للاعبين الذين تخلفوا عن جلسة تجديد العقود حتى السبت المقبل، الذي وصفه باليوم الحاسم.

رئيس النادي هدد اللاعبين علانية بعدم ممارسة كرة القدم حتى نهاية الموسم إذا لم يتم حسم ملف تجديد العقود في المهلة التي حددها سلفا، لكن رد فعل اللاعبين كان صادما، وغاب 7 منهم عن الاجتماع الموعود ظهر أمس الخميس، وهو الأمر الذي تعامل معه مرتضى منصور بهدوء مقررا منح الجميع فرصة ثانية وأخيرة.

عزوف جماعي

الدعوة التي وجهها رئيس الزمالك شملت ثمانية لاعبين وهم: الحارس محمد أبو جبل، والثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، والإيفواري رزاق سيسيه، وحازم إمام ومحمد أشرف "روقه" وعمر السعيد.

حازم إمام هو اللاعب الوحيد الذي حضر في الموعد المحدد وعقد جلسة مع رئيس النادي عبر خلالها مرتضى منصور عن تقديره لموقف اللاعب بتلبية الدعوة، ووعده بإنجاز تجديد العقد وإسناد الملف إلى نجله أمير المشرف العام على الكرة.

وقال مرتضى منصور يوم الإثنين الماضي: "أي لاعب يرغب في تجديد عقده مع الزمالك عليه أن يحضر إلى مكتبي يوم الخميس بين الساعة 12 ظهرا إلى 2 مساء، ومن يتخلف عن الموعد يعتبر نفسه خارج النادي".

وهدد رئيس الزمالك بشكل واضح اللاعبين الذين لم يحضروا الاجتماع بتجميدهم حتى نهاية الموسم الحالي الذي يشهد نهاية تعاقدهم مع الفريق، لكنه عاد ليمنحهم مهلة جديدة.

ونشر مرتضى منصور بيانا أكد خلاله أن السبت المقبل سيكون اليوم الحاسم في ملف تجديد اللاعبين، مشيرا إلى تواصل بعض اللاعبين الذين تخلفوا عن جلسة الخميس مع الإدارة.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن السبت سيشهد المهلة النهائية، وسيعلن بعدها عن كافة التفاصيل الخاصة باللاعبين الذين جددوا التعاقد أو أولئك الذين انتهت علاقتهم بالنادي، على حد وصفه.

مصلحة الزمالك

جمهور الزمالك انقسم على مواقع التواصل الاجتماعي، البعض يرغب في معاقبة اللاعبين على تخلفهم عن الحضور والاجتماع مع رئيس النادي، والبعض الآخر طالب بمنحهم فرصة أخرى.

محمود أبو رجيلة أحد أساطير النادي الأبيض قال في حديث لموقع دوت الخليج إن تصرف اللاعبين برفض الحضور، علامة سيئة في المفاوضات.

وأضاف أبو رجيلة: "كيف يحدد رئيس النادي موعدا للاعبين ولا يحضر أحد؟ هذا موقف غير جيد على الإطلاق، ويتطلب توضيحا من اللاعبين، ومدربهم أسامة نبيه الذي ربما تحدث معهم في هذا الشأن".

وتابع أبو رجيلة: "من مصلحة الزمالك أن يلتزم اللاعبين بعقودهم حتى آخر يوم، لكن علينا أن ننتظر قرارات الإدارة، ومعرفة دوافع اللاعبين وراء التخلف عن جلسة التجديد".

ويستعد الزمالك للإعلان عن مدير فني جديد خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته لسوء النتائج مؤخرا، وقد يكون للمدرب الجديد رأي في مسألة تجميد الـ7 لاعبين أو الاستعانة بهم حتى نهاية عقودهم.