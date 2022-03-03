عروض كيا 2022 الجديدة في الشهر الحالي من شركه عبد اللطيف ومعرفه جميع سيارات العروض

عروض كيا 2022 الجديدة من اهم واحدث عروض السيارات التي تم الإعلان عنها وإطلاقها في نهايه الشهر الماضي والتي تسال عنها الكثير من المواطنين. كما أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن العروض عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن الكثير من عروض السيارات بمناسبه السنه الجديدة وموديلات 2022 التي تناسب المواطنين وتلبي احتياجاتهم اليومية. ومن اهم هذه العروض تمويل السيارات بالتقسيط من الراجحي ومعرفه شروط ومميزات التمويل وكيفيه الحصول عليه الكترونيا. كما تم الإعلان أيضا عن عروض هيونداي 2022 الجديدة من شركه عبد اللطيف جميل للسيارات ومعرفه السيارات بالأقساط. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض الجديدة بالتفصيل ومعرفه السيارات التي تم الإعلان عنها بالأقساط الخاصة بهم. كما سوف نقوم أيضا بشرح قنوات التواصل مع الشركة وكيفيه الحصول علي عروض السيارات من خلال هذه المقالة.

عروض كيا 2022 الجديدة

أعلنت شركه عبد اللطيف عن إطلاقها للعديد من العروض علي جميع الماركات والتي شملت عروض كيا 2022 الجديدة. كما أعلنت أيضا الشركة أن العروض متاحه لجميع العملاء وبدون كفيل وتحويل للراتب أيضا وشملت أيضا المقيمين بالمملكة. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن ميعاد بدء العروض الجديدة والتي تبدأ من 5 فبراير 2022 وتنتهي في 5 مارس 2022.

عروض عبد اللطيف جميل للسيارات

كما أعلنت الشركة عن السيارات التي شملتهم العروض الجديدة والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر النقاط الأتية:

بيجاس 2022 LX بقسط شهري 919 ريال وعلي فتره 60 شهر بدون مقدم للدفعه الأولي.

ريو 2022 LX بقسط شهري 1206 ريال وعلي فتره 60 شهر بدون مقدم للدفعه الأولي.

سونيت 2022 LX بقسط شهري 1314 ريال وعلي فتره 60 شهر بدون مقدم للدفعه الأولي.

سيراتو 2022 L بقسط شهري 1383 ريال وعلي فتره 60 شهر بدون مقدم للدفعه الأولي.

سيلتوس 2022 LX بقسط شهري 1481 ريال وعلي فتره 60 شهر بدون مقدم للدفعه الأولي.

K5 2022 LX بقسط شهري 1749 ريال وعلي فتره 60 شهر بدون مقدم للدفعه الأولي.

كيفيه الحصول علي عروض كيا

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض كيا 2022 الجديدة. وذلك عن طريق التقديم من الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة. أو التوجه إلي احد فروع الشركة بالمملكة أو الاتصال علي الرقم الخاص بمبيعات الشركة 8002442211.