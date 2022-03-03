تمويل فوري خلال 24 ساعة بدون تحويل الراتب أو ضامن والتقديم إلكتروني

تمويل شخصي من منصة سلفة بدون تحويل راتب في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم منصة سلفة تمويلات صغيرة قد تصل إلي 5000 ألف ريال سعودي بفترة سداد طويلة وتحديد مدة السداد التي تناسب الراتب الشهري الخاص بك والتمويل بشكل فوري لجميع المواطنين الذي يحتاج إليه عاجلا وتستخدم المنصة التقنيات الحديثة لتسريع إجراءات الحصول علي التمويل، وتعتبر منصة سلفة واحدة من اهم المنصات الإلكترونية وتقدم تمويلات إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهي احدي الجهات المعتمدة من البنك المركزي السعودي، لذلك نقدم لكم بتمويل شخصي من منصة سلفة إلكترونية وشروط الحصول علي التمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة

تقدم منصة سلفة افضل الخدمات التمويلية التي توفرها لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم رابط إلكترونية لكي يكون من السهل التقديم علي طلب التمويل بكل سهولة في أي وقت وأي مكان وذلك من اجل تلبي احتياجاتهم الضرورية، ولكن بشروط التي لا بد أن تتوفر لكي يتم الموافقة علي التمويل سلفة والشروط هي: