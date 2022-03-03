خطوات التأكد من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، حتى يتحقق المواطن من جميع المستحقات التي ينبغي تقديمها إليه وفق القوانين المُنظّمة للتأمينات في المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تتوفر عبر شبكة الأنترنت، كما تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كافة الاختصاصات التي تتعلق بتطبيق نظام التأمينات الساري في الوقت الراهن بما في ذلك صرف التعويضات إلى المستحقين والحرص على تسجيل جميع المواطنين العاملين في نظام المؤسسة وإخضاع أجورهم للاشتراك ، وتحرص المؤسسة على تقديم كثير من الخدمات عن طريق موقعها الإلكتروني، وأبرزها: خدمات التحقق من الاشتراكات والمستحقات،كما يمكن معرفة شروط الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية و الفئات التي يحق لها الاشتراك.

خطوات التأكد من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية 1443

يتم التأكد من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية السعودي عن طريق الخطوات الآتية:

الذهاب إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثم الضغط على أيقونة تحقق الآن من التحقق السريع. النقر على الحالة الوظيفية من الخدمات المتاحة. ثم كتابة رقم الهوية ثم إدخال الرمز المرئي. النقر على أيقونة تحقق ثم استعراض حالة الاشتراك.

كيفية الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية بعد التقاعد

يستطيع المواطن السعودي معرفة قيمة مستحقات التأمينات الاجتماعية بعد التقاعد علي النحو التالي:

الذهاب إلى حاسبة مستحقات المعاش التقاعدي. ثم تحديد الجنس ثم اختيار طبيعة العَمل. كتابة آخر راتب ثم تحديد سبب ترك الخدمة. ثم إدخال عدد سنوات الخدمة ثم تحديد عدد الأشهر. الضغط على أيقونة عرض قيمة المعاش. ثم استعراض قيمة المستحقات التي يعرضها الموقع.

تحميل تطبيق تأميناتي الإلكترونية

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات في السعودية عن أطلاق تطبيق تأميناتي الإلكترونية، وهو عبارة عن التطبيق الذي يتضمن مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية المفيدة للراغبين بالاستفادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتوفر تطبيق تأميناتي على كافة أنواع الهواتف الذكية وبصورة مجانية، ولتحميل التطبيق على أجهزة الأندويد عبر متجرplay store،كما يُمكن تحميل التطبيق على أجهزة الآيفون عبر متجر App store.