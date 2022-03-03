عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% تخفيضات شهر مارس بجميع الفروع

عروض بنده اليوم سوق بنده يعتبر من ضمن الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك الهايبر قد يكون لديه أكبر المجموعات القوية ومعها أهم الأعمال الرائعة المتواجدة بين كل شركة ومتجر بالمملكة العربية السعودية، وذلك لتشييد وبناء شركة تعد من أقوى الشركات الناجحة في السعودية، وكذلك فإن هايبر بنده يتضمن ويشمل على أكبر المجموعات الرائعة التي مهدت الطريق الخاص بها لبناء وإنشاء تصورات إيجابية متعددة.

عروض بنده اليوم خصم من 20 وحتي 70% على جميع المنتجات في جميع الفروع

عروض بنده اليوم

يكون سوق بنده من ضمن الأسواق الكبيرة والشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك الهايبر به دورًا هامًا في خدمة العديد من العملاء والمواطنين وصل العدد لمائة مليون وستون زبون متواجدين بالمملكة العربية السعودية وأيضًا جمهورية مصر العربية، كما أن هذا السوق يعد من القطاعات المهمة والضرورية المتخصصة في مجال التجزئة، حيث أن الهايبر يتضمن على سجل قوي ورائع يعود لعام 1978.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده اليوم قناع الوجه من النوع هيمالايا مقدار 30 مل يكون بسعر 6.95 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الأسبوعية اثنان قطعة من القناع الخاص بالوجه من النوع نيفيا لتنقية البشرة يكون بسعر 14 بدلًا من 27.90 ريال سعودي.

خصومات بنده جل المرطب من النوع ماريون مقدار 50 مل يكون بسعر 22.95 بدلًا من 45.95 ريال سعودي.

150 مل من قناع الطين من النوع لوريال يكون بسعر 24.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

150 مل من قناع الوجه من النوع ديتوكس هيمالايا يكون بسعر 22.95 بدلًا من 35 ريال سعودي.

تخفيضات بنده