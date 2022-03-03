نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منظومة القروض السكنية مصرف الادخار pmhi.ly مبادرة حكومة الرئيس ليبيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منظومة القروض السكنية مصرف الادخار pmhi.ly، أطلقته الحكومة الليبية من أجل منح فرصة لـ التسجيل في منظومة القروض السكنية. هذا وقد استكشف المسؤولين في ليبيا كل تدابير الدعم الضرورية من أجل مساعدة الشباب الليبيين. وقد تم إطلاق مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والاسر المحتاجة من أجل مساعدة المنظمات المؤهلة للسكن في مختلف المحافظات الليبية. ويقدم بنك الادخار الليبي قروض شراء العقارات للشباب، كما أنه يتيح العديد من الأنشطة المختصة بالتوظيف. ويحرص على خلق فرص العمل. ومنظومة القروض السكنية للشباب تسعى للمحافظة على السيرورة الحسنة من أجل تسهيل الأمور على كل الشباب الليبيين طالبي هذا النوع من الدعم، وسنتحدث من خلال هذا المقال عن موضوع المبادرة بشكل مفصّل.

رابط منظومة القروض السكنية مصرف الادخار pmhi.ly

يرغب الكثير من الشباب في التقديم عبر رابط منظومة القروض السكنية مصرف الادخار pmhi.ly. وهذا من أجل الاستفادة من دعم منظومة القروض السكنية، وبعد أن يقوم الشباب بالتسجيل بشكل إلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بـ بمبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والاسر المحتاجة سيحصلون على مستحقاتهم، مع العلم بأنّ الواجهة الإلكترونية وضعت بتصميم بسيط.

علاوة على ذلك، فقد أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأنّ التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب سيكون متاحا لهم من خلال الرابط، وبأنّ الميزانية التي تمّ تخصيصها من أجل هذا الأمر تبلغ قيمتها حوالي مليار دينار ليبي، وكلها موجهة لدعم الشباب الليبيين المقبلين على الزواج، كما صّرح بأنّ البنك العقاري سيصرف مليار و700 دينار على المبادرة، ويتم التقديم من خلال ما يلي:

بداية، يقوم المستخدم بالدخول إلى رابط منظومة القروض السكنية. بعد أن يدخل للمنصة الإلكترونية، عليه أن يضغط على تسجيل جديد. يتوجّب عليه تعبئة كل البيانات المطلوبة من الموقع، ثم يكتب رقم هاتفه وأيضا الرمز الظاهر في الصورة. بعد ذلك بثوان ستصله رسالة تأكيد على هاتفه، وفي مضمونها كلمة المرور، بعد ذلك يكتب رقم هاتفه مجددا ثم يسجّل الدخول. في آخر الأمر يقوم برفع المستندات الضرورية ثم يكمل عملية التسجيل عبر الموقع.

شروط التقديم في منظومة القروض السكنية 2022

من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في كل الأشخاص الذين يريدون الاستفادة من قروض مصرف الادخار هي إحضار الكشف الخاص بالرصيد الشهري للمستفيد، أيضا يجب أن يقدم وثيقة عدم العمل في حال كان عاطلا، كما يجب أن يقدم ورقة إثبات بأنه لا يملك منزل خاص به، ويلزمه أيضا تقديم مستند عن الهوية الوطنية أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية، وفي حال كان من المستفيدين من الضمان الاجتماعي يجب أن يقدم وثيقة.

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