ولى العهد السعودى: جماعة الإخوان لعبت دورا ضخما فى صناعة التطرف بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - أكد ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن جماعة الإخوان المسلمين لعبت دورًا ضخما فى صناعة التطرف بالمنطقة، وأنتجت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى.





وأشار ولى العهد السعودى،فى مقابلة مع مجلة "أتلانتك" الأمريكية، أوردتها قناة (الإخبارية السعودية) اليوم الخميس، إلى أن جماعة الإخوان شكلت وسيلة قوية لصنع التطرف على مدى عقود.. قائلا: "عندما تتحدث مع جماعة الإخوان لا يبدون كمتطرفين لكنهم يأخذونك إلى التطرف".

وأضاف بن سلمان أن المتطرفين سنة وشيعة اختطفوا الإسلام ولم يجدوا من يوقفهم عند حدودهم، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن المملكة العربية السعودية تحوى سنة وشيعة بمختلف مذاهبهم، ولا يوجد احتكار للرأى الدينى، معتبرا أن أمريكا بخوضها حرباً فى العراق، أعطت المتطرفين فرصة سانحة.

وعن التطورات الاجتماعية بالمملكة، أوضح ولى العهد السعودى أن السعودية تغيرت عما كانت عليه قبل 7 سنوات، لافتاً إلى أن التطور الاجتماعى فى المملكة يسير بالاتجاه الصحيح، وفق معايير الشعب ومعتقداته.

وشدد على أن الإصلاحات الخاصة بالمرأة السعودية أتت من أجل البلاد، وليست استرضاء لأحد، مشيرا إلى أنه لا يحق لأحد التدخل فى شؤون البلاد الداخلية، فالأمر يخص السعوديين فقط، كما أكد أن الأجانب فى السعودية لهم الحق بممارسة معتقداتهم ولكن وفق الأنظمة.

وأوضح أن الدين الإسلامى يحث الناس على احترام الديانات والثقافات أيا كانت، لافتا إلى أنه فى الشريعة الإسلامية رأس المؤسسة الإسلامية هو ولى الأمر.. وهيئة الإفتاء تقدم المشورة للملك ولكن فى الإسلام القرار النهائى للحاكم.

وعن مكافحة الفساد، قال "معركتنا مع الفساد لا تتسامح مع أى متجاوز حتى وإن سرق 100 دولار"، مضيفا "لولا تصدينا للفساد لما كان هناك نمو ولا وزراء أكفاء ولا استثمار أجنبى"، مشددًا على أن القانون فى المملكة يطبق على الجميع ولا يوجد مفهوم الدماء الملكية، لافتًا إلى أن عدم مكافحة الفساد يعنى عدم تطور المملكة اقتصاديًا.

وحول مجلس التعاون الخليجى، شدد ولى العهد السعودى على أنه جسم واحد ودولة واحدة تواجه نفس المخاطر والتحديات والفرص أيضا.

وعن المحادثات النووية وإمكانية إعادة إحياء الاتفاق الموقع بين طهران والغرب عام 2015، فرأى أن أى اتفاق نووى ضعيف سيؤدى لنفس نتيجة امتلاك قنبلة نووية وهو ما لا ترغب به السعودية والعالم.

وحول النمو الاقتصادى للمملكة، أكد أن السعودية من بين أسرع الدول نموا فى العالم، مشيراً إلى أن اقتصادها سينمو بـ7% العام المقبل. وأضاف "لدينا 2 من أكبر 10 صناديق استثمارات فى العالم".. وتحدث عن موقع المملكة المهم فى التجارة العالمية، قائلا "لدينا موقع استراتيجى تمر منه 27% من التجارة العالمية".