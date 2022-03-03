نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العنوان الوطني دخول وطريقة التسجيل للأفراد برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الخدمات التي وفرها البريد السعودي للمواطنين والمقيمين على حد سواء، دخول العنوان الوطني والتسجيل للأفراد، وذلك بهدف سهولة الوصول إلى الأفراد في كافة أنحاء المملكة، وقدم لهم خدمات إلكترونية منها إدارة العنوان الوطني (تعديل/ إثبات)، تحديث العنوان الوطني، طباعة ومعرفة العنوان الوطني برقم الهوية؛ وبالتالي فهو يساهم في تسهيل ومصداقية التعاملات الخاصة بعملية البيع والشراء الإلكتروني، كذلك تسهيل الإجراءات الحكومية، فيما يرتبط بتوصيل المستندات، وسهولة الوصول للأشخاص، لذلك فالعنوان الوطني هو عنوان معياري معتمد عالميًا، أطلقته مؤسسة البريد السعودي، وسهل عملية التسجيل والاستفادة بالخدمات البريدية واصل.

العنوان الوطني دخول

سهل البريد السعودي عملية دخول العنوان الوطني للأفراد الذين تمكنوا من التسجيل في الخدمة، وإدخال البيانات الخاصة بهم، من أجل تسهيل عملية التواصل داخل المملكة، سواء فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وسهولة الاستدلال على عناوين الأفراد، أو لسهولة توصيل المستندات وإنهاء الإجراءات الحكومية، كما وفر للمواطنين خدمات إدارة العنوان الوطني بتعديل أو تحديث البيانات، وكذلك معرفة العنوان الوطني برقم الهوية، والتحقق من العنوان وغيرها من الخدمات.

العنوان الوطني تسجيل دخول

يستطيع كافة الأفراد في أنحاء قرى ومدن السعودية تسجيل بيانات العنوان الوطني بالطريقة التالية:

انتقل إلى رابط التسجيل في العنوان الوطني https://splonline.com.sa. اضغط على التسجيل في العنوان الوطني للأفراد. اضغط على زر المتابعة ثم قم بتعبئة البيانات الشخصية. انقر على خيار المتابعة ثانيةً ثم أكمل الحقول الفارغة. اضغط على خيار تسجيل بعد الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة في العنوان الوطني، ليتم تفعيل العنوان في غضون 24 ساعة.

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية

يقدم البريد السعودي خدمة إلكترونية للأفراد المشتركين في العنوان الوطني، تمكنهم من معرفة العنوان الوطني من خلال تسجيل رقم الهوية، بالطريقة التالية:

انتقل إلى رابط دخول العنوان الوطني. اختر إدارة العنوان الوطني المسجل. ادخل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال المسجل من قبل. اضغط على خيار التحقق من الهوية، ثم أعد كتابة رمز التأكيد. اضغط على خيار معرفة العنوان الوطني أو الاستعلام عن العنوان الوطني لتظهر كافة التفاصيل.

إدارة العنوان الوطني

إدارة العنوان الوطني هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من تعديل أو تحديث بيانات العنوان الوطني؛ حيث يسجل المستفيد البريد السعودي عبر الرابط الرسمي، ثم يدخِل البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، بعد ذلك يختار إدارة العنوان الوطني، ثم يختار تعديل أو تحديث العنوان الوطني، في هذه الحالة يقوم بكتابة معلومات العنوان الجديد، أو أنه يختار إثبات العنوان وهنا يستعرض الإثبات ثم يقوم بطباعته.

في النهاية نكون قدمنا لكم متابعي موقع ثقفني طريقة دخول العنوان الوطني والتسجيل للأفراد.