نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعليق الدراسة في رمضان 2022 ومتي موعد أجازة عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت في الفترة الأخيرة في السعودية هاشتاج من الطلاب يطالبون فيه بتأجيل الدراسة الحضورية وتحويل الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان، وجاء هذا النشاط بعد شعور الطلاب بتوتر وقلق خلال شهر رمضان، ولكن ما زال هذا القرار غير رسمي من قبل الوزارة والدراسة الحضورية مستمرة بشكل طبيعي وتحاول الجهة المسؤولة استمرار العملية التعليمية بشكل طبيعي وبدون أي عوائق خارجية، ولضمان استكمال حركة سير العملية التعليمية والدراسة الحضورية من قبل وزارة التعليم في السعودية يتم اتخاذ أجراءات احترازية وبدقة عالية ومحترفة وعلى مستوى عالي من قبل الوزارة التعليمية وذلك لسلامة الطلاب في جميع المراحل التعليمية وفقا لبروتوكولات السلامة والأمن للطلاب.

حقيقة تعليق الدراسة في رمضان 2022

الكثير من الطلاب يقلقون بشأن الدراسة في رمضان، حيث أخذ الكثير منهم خطوة المطالبة بتعليق الدراسة خلال شهر رمضان عبر تغريدات تويتر مما انتشر العديد من الروائج الكاذبة والشائعات المضللة التي تنص علي إلغاء الدراسة في ذلك الشهر الكريم، ولكن حتي الآن لم يصدر أي قرارات من وزارة التعليم السعودية تفيد بتعليق الدراسة حيث تثير العملية الدراسية بشكل طبيعي.

موعد اجازة عيد الفطر 1443 هـ للمدارس

اجازة عيد الفطر هذا العام هي الإجازة الأطول على الإطلاق، حيث تطول مدتها إلى ثلاثة عشر يوماً وهي تبدأ من 24 أبريل عام 2022 ميلادي الموافق 24 لعام 1443 هجرياً وحتى يوم 8 مايو عام 2022 ميلادي الموافق 7 للعام الهجري، ليعود الطلاب والطالبات إلي الدراسة وتستمر العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية.

نظام الإجازات الجديد في المدارس

أعدت وزارة التعليم في السعودية نظاما يتيح للطلاب في المدارس والكوادر التعليمية أجازات في اوقات مختلفة وذلك لحضور حفلات ومناسبات معينة وأيضا الإتاحة لهم للمشاركة في انشطه معينة ممن يرغبون بها وجاء ذلك القرار من وزارة التعليم لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب حتى لا يشعرون بالملل الدراسي وهو ما يسمى بالنظام التعليمي الجديد .

اعتمدت وزارة التعليم أجازات جديدة من ضمنها اجازة ما بين الفصول الدراسية و الإجازات المطولة وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، وبناءً عليه فإن هذا يتيح للطالب مراجعة كل ما تم دراسته والحفاظ عليه والتواجد في المنزل اكثر فترة وذلك في مصلحة الطالب، فقد تحرص دائماً وزارة التعليم تحت إشراف الرئاسة في المملكة العربية السعودية على النهوض بالمنظومة التعليمية.