نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‘‘ ديربي الرياض ‘‘ القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر فى الدوري السعودي اليوم الخميس 3/3/2022 تعليق فهد العتيبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي، لا يفصلنا سوى بضعة دقائق على موعد انطلاق مباراة الهلال والنصر في الجولة الـ 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022 على أرضية ملعب جامعة الملك مسعود في منافسة شرسة من جهة الفريقين من أجل الفوز بثلاث نقاط أخريات يضمانها إلى حصاد نقاطهم السابقة، ونعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في السطور القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم

سوف تقوم شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC Sports بنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وسوف يتم بث مباشر مباراة الهلال والنصر اليوم على شاشة SSC Sports 1 HD والمعلق الرياضي سيكون فهد العتيبي صاحب الأسلوب الرائع والصوت الرنان.

موعد مباراة الهلال والنصر

تنطلق صفارة بدء مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس الموافق 3 من شهر مارس 2022 في ظل ترقب الجميع لتلك المباراة القوية.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال أمام النصر

سوف يخوض الهلال السعودي اليوم مباراته أمام النصر بحراسة مرمى اللاعب عبد الله المعيوف، وسوف يتولى مهام الدفاع كلا من جانح سو وعلي البليهي وياسر الشهراني وسعود عبد الحميد، أما عن خط الوسط فسوف يتشكل من الثلاثي سالم الدوسري وكويلار وسلمان الفرج، وسوف يعتمد على الثلاث مهاجمين ماريجا وإيجالو وبيريرا.

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال

أما بالنسبة إلى تشكيل النصر اليوم ضد الهلال فسيكون اللاعب وليد عبد الله هو حارس مرمى الفريق اليوم، وكذلك منصور الشمري وعبد الإله العمري وعلي لاجامي وفونيس موري في الدفاع، أما عن الوسط فسوف يتكون من أنسيلمو ومشاريبوف وخالد الغنام وعبد الله الخبيري، وسيتم الاعتماد بشكل أساسي على المهاجم فينيست أبو بكر.

وقد تقابل كلا من الهلال والنصر من قبل في تسع وتسعين مباراة، فاز الهلال في ثمانية وثلاثين منها والنصر في واحد وثلاثين وتعادلا في ثلاثين لقاء آخر، وسجل فيها الهلال مائة وخمسة وتسعين هدفاً، بينما سجل النصر خلالها نحو مائة وثمانية عشر هدفاً.