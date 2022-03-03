البيت الأبيض يطلب الموافقة على دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - طلب البيت الأبيض، اليوم الخميس، رسميًا من الكونجرس الموافقة على تقديم 10 مليارات دولار كمساعدات إنسانية واقتصادية وأمنية إضافية لأوكرانيا وحلفائها فى وسط أوروبا للرد على الغزو الروسى لأوكرانيا.





وكتب شالاندا يونج، القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية - فى رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى - "نظرًا للوضع سريع التطور فى أوكرانيا، أتوقع أن تنشأ احتياجات إضافية بمرور الوقت"، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية. وأضاف: "يستند طلب التمويل إلى أفضل معلومات الإدارة حول متطلبات الموارد فى هذا الوقت، وسوف نظل على اتصال مع الكونجرس فى الأسابيع والأشهر القادمة حيث نقوم بتقييم متطلبات الموارد بما يتجاوز هذه الاحتياجات العاجلة". وطلب يونج أن يُسمح بالتمويل كجزء من مشروع قانون الاعتمادات الذى من المتوقع أن يوافق عليه الكونجرس قبل الموعد النهائى فى 11 مارس لتمويل الحكومة.

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