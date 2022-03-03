بوتين لـ ماكرون: القتال مستمر بلا هوادة لحماية دونباس

جدة - نرمين السيد - وكان قصر الإليزيه، قد أعلن اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عقد مباحثات هاتفية مع نظيريه الروسى فلاديمير بوتين، والأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بشأن تطورات الأوضاع فى أوكرانيا.

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