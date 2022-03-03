نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن نتائج القبول المركزي الموازي والحكومي الخاص .. رسوم وضوابط القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح كيفية الاستعلام عن نتائج القبول المركزي الموازي والحكومي الخاص حيث يرغب عدد كبير من الطلاب العراقيين وأولياء الأمور معرفة نتائج القبول الموازي 2022، و نتيجة التسجيل في الجامعات العراقية والمعاهد و الكليات لطلاب السادس الاعدادي بفروعه العلمي ( احيائي و تطبيقي ) و ادبي فأصبح هذا الموضوع من الموضوعات الهامة التي تتصدر محركات البحث منذ عدة أيام، حيث يعتمد التعليم الموازي على قبول الطلاب بنسبة أقل من التي تم تحديدها بالقبول المركزي داخل الجامعات، ويتم تحديد نسب القبول الموازي من جانب وزارة التعليم العراقية، وكما سوف نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بـ رسوم و ضوابط القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول المركزي الموازي والحكومي الخاص

عملت وزارة التعليم العالي العراقية على اتاحة نتائج القبول الموازي 2022 pdf و من جوجل درايف و من البوابة الالكترونية وعلى موقعها الرسمي، حيث يستطيع جميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتيجة عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بـ وزارة التربية والتعليم العراقية. الضغط على “قسم نتائج الطلاب” ثم اختيار نتائج القبول الموازي. إدخال بيانات الطالب والرقم الامتحاني الخاص به. الضغط على “عرض النتيجة”.

ضوابط القبول الموازي في الجامعات العراقية

قامت جامعة بغداد العراقية بتحديد مجموعة من ضوابط التعليم الموازي، حيث يتم القبول وفقًا لعدة شروط ومتطلبات وهي كالآتي:

يجب أن يتوافر لدى الطالب المتقدم كافة الشروط الخاصة بالقبول المركزي.

ينبغي أن يكون الطالب من خريجي الإعدادية بداية من عام 2019 وحتى عام 2021.

يتاح لطلبة الدراسة المهنية والإسلامية التقديم على التعليم الموازي.

توزع المقاعد لخريجي السنة الحالية بنسبة 75٪ والنسبة المتبقية لخريجي السنوات السابقة.

رسوم التعليم الموازي في الجامعات العراقية

عملت جامعة بغداد على توضيح كافة مصاريف ورسوم التعليم الموازي لعام 2022، وقد جاءت المصاريف الدراسية على النحو التالي: