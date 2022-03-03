صحيفة يونانية: تواجد بحرى قوى للقوات الأمريكية والروسية حول اليونان

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية أنه مع استمرار العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، تشعر اليونان بالوجود البحرى القوى لكل من القوات البحرية الأمريكية والروسية حولها.





وأشارت الصحيفة، اليوم الخميس، إلى أن ثمانية طرادات تابعة للبحرية الروسية تبحر جنوب بيلوبونيز، فى جنوب اليونان، بينما تتحرك حاملة الطائرات الأمريكية هارى إس ترومان من البحر الأدرياتيكى إلى الجنوب. وفى غضون ذلك، لا يزال هناك قلق متزايد فى أثينا بشأن مصير السكان من أصل يونانى فى ماريوبول فى جنوب أوكرانيا وسط تقارير حو مقتل عشرة يونانيين فى المدينة فى مطلع الأسبوع. ونوهت الصحيفة بأن طائرة يونانية أقلت من بوخارست 50 مواطنًا يونانيًا وقبرصيًا تمكنوا من الفرار من أوديسا وكييف.

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