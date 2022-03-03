منصة غد تسجيل حساب جديد الهيئة العامة للغذاء والدواء

منصة غد تسجيل حساب جديد، حيث تعتبر واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي تم توفيرها من جانب القيادة السعودية من خلال الهيئة الرقابية الإقليمية في مجال العمل بالغذاء والدواء وأيضاً بالأجهزة الطبية، فهي تعمل على تقديم خدمات متميزة بمهنية كبيرة تساعد على حماية وتعزيز الصحة العامة داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية، ويبحث بعض المواطنين عن طريقة تسجيل حساب في منصة غد من أجل الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي يتم توفيرها على مدار اليوم، وسوف نوفر لكم رابط منصة غد تسجيل حساب جديد.

منصة غد تسجيل حساب جديد

يتم إنشاء حساب جديد بمنصة غد من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم لجميع المستفيدين على النحو التالي:

يجب الدخول علي رابط الموقع التالي: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

يجب النقر على تبويب Register من أجل فتح صفحة تسجيل مستخدم جديد.

يجب تسجيل جميع البيانات المطلوبة حتي يتم إنشاء مستخدم جديد من خلال النظام.

ثم موافقة المستفيد على جميع الشروط والأحكام التي تخص التسجيل.

النقر على تبويب التسجيل حتي تتم عملية التسجيل بطريقة صحيحة.

بعد أن يتم استلام ايميل التفعيل يتم الضغط على تفعيل الحساب.

ثم الضغط على النظام الموحد من خلال استخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ثم الدخول لاستكمال بيانات الملف الشخصي.

إنشاء حسب تجاري

يمكن أن يتم إنشاء حساب تجاري جديد في منصة الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم على النحو التالي:

الدخول على منصة الهيئة العامة للغذاء والدواء إلكترونياً.

ثم الدخول على النظام الموحد.

اختيار الضغط على إنشاء حساب تجاري جديد.

ثم تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في المكان المحدد لذلك.

إدخال بيانات السجل التجاري المطلوبة.

ثم الضغط على تقديم الطلب.

التحق من الشهادات والتراخيص

توفر منصة الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة الاستعلام والتراخيص من خلال الدخول علي منصة الهيئة الإلكترونية ثم إدخال رقم الشهادة أو رقم الرخصة والضغط على تحقق، لتظهر جميع التفاصيل الخاصة بكل ترخيص أو شهادة على حدة خلال لحظات بسيطة من الاستعلام.