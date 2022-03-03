شركة البيت الأهلي تمويل ودعم يبدأ من 5000 ريال سعودي للمواطنين بدون ضامن

أعلنت شركة البيت الأهلي السعودية بالمملكة العربية السعودية عن تقديمها دعم وتمويل شخصي متاح للمواطنين والمقيمين في المملكة، حيث يعتبر هذا التمويل يتم صرفه دون الإحتياج إلى ضامن أو كفيل، أيضاً توفر الشركة أقساط ميسرة وبسيطة وكذلك لها العديد من المزايا المتعددة للعملاء، وبالتالي تصل قيمة التمويل الشخصي للمواطن من 5000 ريال حتى ٣٠٠ ألف ريال سعودي، سوف نتعرف على شروط هذا التمويل من شركة البيت الأهلى والمميزات والأوراق المطلوبة للتقديم على الدعم.

تمويل شخصي من شركة البيت الأهلي

يمكن للمتقدم الحصول على تمويل شخصي يصل إلى مبلغ ٣٠٠ ألف ريال سعودي، حيث أن طلب التمويل لا يحتاج إلى ضامن أوكفيل للحصول على الدعم المقدم من الشركة، أيضاً التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي يتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية، كما يتيح مدة سداد الأقساط لشركة البيت الأهلي ميسرة حتى ٦٠ شهرا بطرق دفعة سهلة.

شركة البيت الأهلي شروط التمويل والدعم

يجب توافر بعض الشروط في المواطن المتقدم على طلب التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي وتلك الشروط الآتية:

المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.

أن يكون سن المتقدم بين ١٨ عاما و٦٠ عاما للحصول على طلب موافقة التمويل من الشركة.

ألا يكون أقل من ٤ ألف ريال لدخل الشهري.

المتقدم بالطلب يشترط ألا يقل الدخل الشهري عن 5000 ريال.

يشترط على المتقدم بالطلب إذا كان موظف بالقطاع الحكومي، أن يكون مرة على الوظيفة على الأقل ٣ شهور،إذا كان موظف بالقطاع الخاص، أن يكون مر على الوظيفة على الأقل عاما.

إذا كان المتقدم متقاعد ألا يزيد عن ٦٥ عاما.

الأوراق المطلوب للحصول على تمويل الأفراد

من ضمن الأوراق التي يتم تقديمها عند التقديم على حصول تمويل الأفراد من الشركة يجب توافر الأوراق التالية: