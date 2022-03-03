نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن حالة تأمين صحي 1443 على رابط مجلس الضمان الصحي السعودي beta.cchi.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن حالة التأمين الصحي 1443 على رابط موقع مجلس الضمان الصحي وتقدم هذه الخدمة التي تمكن الراغبين في الاستعلام عن حالة التأمين الصحي سواء للمواطنين أو المُقيمين، وكذلك التأكد من سريان هذا التأمين الصحي، كما يمكن من خلال رابط مجلس الضمان الصحي معرفة شركة التأمين المصدرة للتأمين الصحي، وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الضمان الصحي قد أطلق في مطلع شهر رجب 1443 رسميا و”​المنصة الوطنية الصحية الموحدة نفيس” والتي تشمل مسارين هما “التعاملات التأمينية الصحية – الملف الصحي الموحد”، وذلك في سعي المملكة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدمها، وكذلك تعزيز الجودة والكفاءة باستخدام الحلول التقنية الذكية.

مجلس الضمان الصحي استعلام عن تأمين – آلية استخدام خدمة الاستعلام

زيارة رابط مجلس الضمان الصحي .

. الضغط على أيقونة الدخول على الخدمة.

القيام بإدخال رقم الهوية الوطنية المواطنين.

إدخال رقم الإقامة للمقيمين، أو رقم الحدود حسب البيانات التي تم استخدامها لإصدار وثيقة التأمين.

القيام بإدخال رمز التحقق الموضح في الصورة ثم اضغط (موافق).

الاستعلام عن حالة التأمين الصحي 1443 على رابط موقع مجلس الضمان الصحي

تعميم مجلس الضمان الصحي للشركات ومقدمي الخدمة الصحية

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الضمان الصحي يتابع وينظم سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص بالمملكة العربية السعودية، وذلك حفاظاً على مصالح المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، لذلك فقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن سياستها تجاه سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص.

مجلس الضمان الصحي التعاوني لخدمة التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس قد وجه تعميم إلى جميع الشركات العاملة في مجال التأمين الصحي، وكذلك تم توجيه التعميم إلى العديد من العاملين والمُستفيدين من التأمين الصحي وهي كالتالي:

شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.

مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

شركات إدارة دورة الإيرادات.

الممارسين الصحيين.

أصحاب العمل (حملة الوثائق).

المستفيدين (المؤمن لهم).

الملزمين بالتأمين الصحي “مواطنين ومُقيمين”

يهدف المجلس للحد من الاحتيال على المتعاقدين مع تلك الشركات، وكذلك أي بوادي إهمال في قطاع التأمين الصحي الخاص، وذلك من خلال التوعية بحقوق المواطنين والمُقيمين، وبذلك يمكن من خلال رابط الموقع معرفة الحالة التأمينية للسلامة الصحية بكل سهولة ويُسر، ويمكن الاستعلام على رابط خدمة الاستعلامات عن الحالات التالية:

الاستعلام عن معلومات التأمين

مقدمي خدمة الرعاية الصحية.

التعرف على تأمين الزائر.

معرفة تأمين السائح.

استعلام تأمين الإقامة المميزة.

التعرف تأمين العمرة.

الاستعلام عن تأمين كورونا 19.

مجلس الضمان الصحي وجهوده في النهوض بالصحة العامة

ومن الجدير بالذكر قيام مجلس الضمان الصحي بالقيام بمهمه الخاصة بمتابعة السياسة العامة لسلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص بالمملكة، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والعمل بشكل دائم على استدامة هذا قطاع الصحة السعودي، والذي يعتبر من القطاعات الحيوية، والتي توليها وزارة الصحة أهمية كبرى، خصوصا في ظل الوضع الراهن مع تفشي وباء وجائحة فيروس كورونا، كما يسعى المجلس جاهدا إلى رفع المستوى الخدمي من قبل شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية.