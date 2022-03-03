دعم تسديد ديون من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد مساعدات خيرية للغارمات والغارمين وطلب العلاج

دعم تسديد ديون من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد تعتبر مؤسسة أو مكتب الأمير عبد العزيز بن فهد من أكثر المؤسسات الخيرية شهرة في المملكة العربية السعودية، فالمؤسسة تعمل على تقديم خدمات وإعانات مادية للمواطنين الأكثر حاجة للمساعدة وخاصة الذين يعانون من ضائقة مادية أو غير قادرين على سداد دين ما بسبب ظروف مادية طارئة، أو المواطنين الذين فقدوا عملهم بسبب حادثة مفاجئة أدت إلى إصابتهم بالعجز الكلي أو الجزئي، وسنوضح لكم طريقة التقديم على مساعدات مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية.

أرقام التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

يمكنك التواصل مع المؤسسة من خلال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة.

من خلال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة. أو من خلال التواصل مباشرة من الفرع الرئيسي لمؤسسة الأمير الإنسانية على عنوان 6600 – 38 المراجعات – نهضة المغرفة – الروضة – مدينة جدة – المملكة العربية السعودية.

ويمكنكم أيضًا التواصل من أي مكان حول العالم على برنامج الواتس آب الخاص بالمؤسسة على رقم 8004000000.

أو التواصل على رقم 9665832648526600 من أي هاتف من داخل المملكة العربية السعودية وعلى رقم 920030003 من خارج المملكة العربية السعودية.

كيفية تقديم خطاب أو طلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز الإنسانية

يمكنكم إجراء عدة خطوات حتى تقوم بتقديم طلب للحصول على المساعدة والخطوات كالآتي:-

قم بكتابة تحية الإسلام على الأمير عبد العزيز السعودي وقم بشكره على الخدمات والمساعدات التي يقوم بتقديمها.

بعد ذلك اذكر كل الأسباب والظروف التي اضطرتك للجوء إلى المؤسسة للحصول على إعانات مالية.

أرفق كل الأوراق الرسمية والمستندات التي تثبت صحة حالتك المادية الحالية.

وبعد ذلك ارفق الطلب بالدعاء إلى سمو الأمير وقم بمطالبته بالنظر في طلبكم.

ثم اكتب اسمك رباعيًا وعنوانك الحالي ورقم هاتفك المحمول وعنوان بريدك الإلكتروني.

المساعدات المقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية

حددت المؤسسة بعد الإعانات التي سيتم تقديمها من قبّل المؤسسة وكانت هذه المساعدات تشمل كل مما يلي:-

تسديد ديون المواطنين وقروضهم التي تعثروا في سدادها بسبب ظروف مادية معينة.

التي تعثروا في سدادها بسبب ظروف مادية معينة. مساعدة الغارمين وإعادة بناء منازل المواطنين المهشمة والغير جيدة.

مساعدات المواطنين بكافة الأدوية ومساعدتهم في إجراء عمليات جراحية حرجة وتلبية كافة المصاريف والاحتياجات.

عنوان المؤسسة الخيرية للمساعدات الخاصة بالأمير عبد العزيز بن فهد

يمكن لأي شخص يريد الحصول على مساعدة مالية لتسديد ما عليه من ديون أو لقضاء مصلحة طارئة يمكنه التواصل بالمؤسسة الخيرية التى يقوم بها الأمير عبد العزيز بن فهد عن طريق الذهاب إلى مكانه الاساسى وعنوانها الروضة، المملكة العربية السعودية، مدينة جدة، أو ٦٦٠ نهضة المعرفة، ويمكن التواصل مع أحد الأشخاص العاملين فى المؤسسة من خلال الواتس اب على رقم المؤسسة ومن اى هاتف سواء كان فى داخل المملكة أو خارجها