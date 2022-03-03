عاجل- البرلمان الأوكرانى يقر قانونا ضد روسيا ومواطنيها

جدة - نرمين السيد - وافق البرلمان الأوكرانى "رادا"، اليوم الخميس، على قانون بشأن "تأميم أصول الكيانات القانونية الروسية، وأصول الأفراد الروس فى أوكرانيا"، حسبما جاء فى الموقع الإلكترونى للبرلمان.





جاء فى التقرير، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أنه "تم اعتماد قانون بشأن المبادئ الأساسية، للمصادرة القسرية فى أوكرانيا على الأصول المحمية بحقوق ملكية لروسيا ومواطنيها". كما طلب البرلمان الأوكرانى من الأمين العام للأمم المتحدة أن "يكون وسيطًا لحل النزاع".

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