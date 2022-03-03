“متاح الان” login إلكترونياً رابط موقع التسجيل في منظومة القروض السكينة الليبية 2022 عبر pmhi.ly للشباب

أعلنت الحكومة الوطنية في ليبيا رسميا انطلاق التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب والاسر محدودة الدخل في جميع انحاء ليبيا، وهي المبادرة التي تقدم الدعم المناسب المتعلق بالسكن الأشخاص الأكثر احتياجا في ليبيا في اطار السعي الى تقديم دعم سكني مناسب لمحدودي الدخل لتوفير ظروف معيشة جيدة، وقد تم الإعلان عن الشروط والضوابط الخاصة بالقبول في هذه المنظومة، والتي يتم التقديم اليها الكترونيا من خلال مصرف الادخار في ليبيا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط موقع التسجيل في منظومة القروض السكينة الليبية 2022 للشباب والأسر محدودة الدخل والتعرف على اهم الشروط والضوابط المطلوبة.

التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا 2022

وقد حرصت الحكومة الليبية على اطلاق مبادرة منظومة القروض السكنية في ليبيا 2022، وهي المنظومة التي توفر للشباب وكذلك الاسر الأكثر احتياجا في ليبيا من محدودي الدخل الحصول على دعم مناسب من خلال مصرف الادخار، حيث تم فتح باب استقبال الطلبات التي يتم قبولها بناء على مجموعة من الضوابط والشروط المطلوبة.

موقع التسجيل في منظومة القروض السكينة الليبية 2022 للشباب

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل في منظومة القروض السكنية الليبية ليتم من خلاله التسجيل الكترونيا للحصول على الدعم المقدم من قبل المبادرة، حيث يتم ذلك مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الولوج مباشرة الى موقع التسجيل في مبادرة القروض السكنية في ليبيا.

في ليبيا. يتم اختيار تسجيل الدخول الى الموقع ومن ثم اختيار تقديم طلب الحصول على القرض.

يتم ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة من المستخدم بشكل صحيح.

ارفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة بشكل صحيح.

شروط التسجيل في منظومة القروض السكنية الليبية 2022

ومن اهم الشروط والضوابط اللازمة للتسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا ما يلي.