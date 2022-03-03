جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، تم توجيه التحذير للمواطنين الفرنسيين الذين لا يعد وجودهم فى روسيا ضروريا، باستخدام الوسائل التى لا تزال متاحة لمغادرة البلاد.
من جهته، حذر وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، فى تصريح لمحطة "فرانس 2"، من احتمال أن يكون "الأسوأ لم يأت بعد" فى هذا الصراع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- فرنسا تحث مواطنيها على مغادرة روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.