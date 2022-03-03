عاجل- فرنسا تحث مواطنيها على مغادرة روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، تم توجيه التحذير للمواطنين الفرنسيين الذين لا يعد وجودهم فى روسيا ضروريا، باستخدام الوسائل التى لا تزال متاحة لمغادرة البلاد.

من جهته، حذر وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، فى تصريح لمحطة "فرانس 2"، من احتمال أن يكون "الأسوأ لم يأت بعد" فى هذا الصراع.