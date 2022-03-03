عاجل- القوات الروسية تقترب من مدينة أوكرانية جديدة

جدة - نرمين السيد - وكان عمدة المدينة الواقعة جنوب أوكرانيا، فاديم بويشينكو، قد وصف يوم أمس بأنه "الأصعب" منذ بدء العملية العسكرية الروسية، فى ظل القصف العنيف وتزايد أعداد الجرحى المدنيين فى المستشفيات. وأشاد بويشينكو بشجاعة القوات الأوكرانية التى قاومت ببسالة، وبصمود الأوكرانيين فى مواجهة القصف.

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